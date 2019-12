Les 10 meilleures villes du monde où planifier un voyage en 2020

Quelles sont les destinations tendance de l'année 2020? Les pros de chez Lonely Planet ont des réponses pour nous!

Après avoir présenté leur liste des endroits les plus abordables pour l’an prochain, ils publient leur top 10 des meilleures villes du monde à découvrir durant la nouvelle année. Commencez à magasiner vos billets d’avion maintenant!

Voici les 10 meilleures villes à visiter en 2020 selon Lonely Planet:

1. Salzbourg, Autriche

Lovée au creux des Alpes autrichiennes, la ville de naissance de Mozart en met plein la vue avec sa forteresse baroque et ses hauts sommets. Cette année, souligne Lonely Planet (LP), Salzbourg célèbrera en grande pompe les 100 ans de son festival de musique classique. Une occasion en or d’y aller.

Nouveauté: grâce à Austrian Airlines, il y a des vols directs entre Montréal et Vienne, la capitale de l’Autriche, depuis la fin avril 2019.

2. Washington, D.C., États-Unis

Pourquoi visiter la capitale américaine en 2020, intense année d’élection présidentielle? Parce que ses musées seront nombreux à souligner les 100 ans du 19e amendement, rappelle LP, soit le droit de vote des femmes. LP ajoute que la ville est en plein boom «vert» et gastronomique depuis déjà quelques années.

3. Le Caire, Égypte

De part et d’autre du Nil, l’immense capitale égyptienne est un must pour tous les voyageurs. En 2020, espère LP, le nouveau Grand Musée égyptien devrait enfin ouvrir ses portes. Il sera tout près du Sphinx et des célèbres pyramides, et il présentera certaines des plus fascinantes collections du monde.

4. Galway, Irlande

Non loin des fameuses falaises de Moher et de la région sauvage du Connemara, Galway est une joyeuse ville étudiante. Au centre-ville, impossible de faire deux pas sans croiser un pub, un café ou une bande de musiciens de rue. Son statut de «capitale européenne de la culture 2020» lui donnera une raison de plus pour faire le party, croient les pros de Lonely Planet, et on ne les contredit pas!

5. Bonn, Allemagne

L’ancienne capitale de l’Allemagne de l’Ouest soulignera cette année les 250 ans de la naissance de Beethoven. Concerts de musique, pique-niques musicaux et événements de toutes sortes animeront les rues de la ville, selon LP, qui nous invite à découvrir cette cité plutôt méconnue.

6. La Paz, Bolivie

C’est le moment ou jamais d’explorer la capitale bolivienne, perchée à 3640 mètres d’altitude, particulièrement grâce à son système étendu de téléphériques urbains. Un vent de renouveau et de fierté autochtone flotte sur la ville andine, nous assure LP, et les voyageurs sont de plus en plus nombreux à se laisser charmer par ses restaurants et son ambiance unique.

7. Kochi, Inde

Dans le sud-ouest de l’Inde, cette ville du Kerala est particulièrement agréable. LP nous la conseille parce qu’un grand festival d’art urbain s’y tiendra en 2020, le Kochi-Muziris Biennale. Ajoutez à ça l’histoire coloniale portugaise, les cafés boho, les galeries d’art, les jolis hébergements et un aéroport fonctionnant à l’énergie solaire (!), et vous avez un petit morceau d’Inde absolument unique à explorer.

8. Vancouver, Canada

Pourquoi la belle ville du BC est-elle dans le top 10 de Lonely Planet? À cause de son côté écologique et de son leadership dans le domaine, qu’elle continuera à développer en 2020 avec son plan Greenest City Action Plan. LP nous invite à profiter de ses réseaux cyclables, de ses plages, parcs et montagnes.

9. Dubaï, Émirats arabes unis

Dubaï est tellement extravagante qu’il faut la voir pour y croire! En 2020, ce sera plus vrai que jamais puisque la ville-État accueillera l’Expo universelle avec des expositions futuristes, incluant des voitures volantes, selon LP! Le fameux projet The World (un ensemble d’îles artificielles qui, vues du ciel, ressemblent à une carte du monde) devrait aussi accueillir ses premiers visiteurs, précise le top 10.

10. Denver, Colorado, États-Unis

Tout près des Rocheuses américaines, la Mile-High City s’est taillé une réputation de ville particulièrement cool et intéressante à visiter ces dernières années. Les nouveaux hôtels y poussent comme des champignons, affirme LP, de même que les restaurants farm-to-table et internationaux. À voir absolument, paraît-il: la nouvelle attraction immersive Kaleidoscape du parc d’attractions Elitch Gardens Theme and Water Park.

* Pour consulter le top 10 complet, rendez-vous sur le site de Lonely Planet (Best in Travel 2020 - Top cities).