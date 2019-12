Yves Corbeil, invité du 23 décembre

Yves Corbeil a l'une des voix les plus célèbres du Québec. Mais avec plus de 50 ans de carrière, au théâtre, à la télé, au cinéma et en publicité, on peut assurément dire qu’il possède aussi la voix de la sagesse et de l’expérience. Pendant des années il a rendu des gens heureux avec les tirages de Loto-Québec. Aujourd’hui c’est à nous qu’il donne du bonheur en venant nous visiter!

Les 50 ans de Loto-Québec

On associe souvent la voix d'Yves Corbeil aux tirages de Loto-Québec, qui a été créé il y a exactement 50 ans, le 23 décembre 1969. En compagnie de Patrice Lavoir, directeur corporatif de Loto-Québec, il nous parle de cet anniversaire spécial!

Entrevue Vitesse de croisière

À fond la caisse, au neutre ou à reculons: comment réagit Yves Corbeil fasse aux propositions suivantes?