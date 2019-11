13 produits à se procurer pour votre 5 à 7 festif

En collaboration avec





Un party de bureau en vue? On glisse dans notre trousse beauté ces cosmétiques dénichés chez Jean Coutu afin de réaliser un maquillage express parfait pour le temps des fêtes!

On préconise une mise en beauté subtile (on préfère réserver les paillettes pour notre soirée entre amies) avec quelques touches festives de bon goût: un soupçon d’illuminateur et un trait de ligneur enjôleur, sans oublier un rouge à lèvres, assurément glamour. Pour le reste, on privilégie des valeurs sûres – mascara, fond de teint, fard à joues et ombre à paupières.

Psitt!

On suit les conseils de l’artiste maquilleuse Virginie Vandelac, référence beauté chez Jean Coutu, pour réussir notre look des fêtes sans souci!





On aime ce mascara pour:

1) sa brosse, qui apporte un fini volumineux sans bavure jusqu’au bout de la nuit;

2) sa formule à base d’huiles précieuses qui lisse et revitalise nos cils à la vitesse grand V

Aux notes de pamplemousse et d’eau de rose, cette brume légère comme l’air hydrate et apaise la peau tout en fixant le maquillage. C’est notre secret pour une mise en beauté qui tient toute la soirée!

La paupière se fait la toile de nos envies: soit on y appose l’ombre de notre choix en solo, soit on superpose les nuances pour un résultat unique qui reste malgré tout discret.



Truc de pro «Le bordeaux convient à tout le monde. Le rose pâle, lui, permet de créer des points de lumière, notamment aux coins internes de l’œil.On ajoute ensuite un trait de crayon brun ou noir à la racine des cils.»



Photo : Maude De Varennes / TVA





En un coup de pinceau, sa texture aérienne légèrement pigmentée sublime nos pommettes pour mettre en valeur la forme de notre visage et nous donner bonne mine, même après une longue journée!





D’un côté, sa nuance brillante pigmente joliment notre moue; de l’autre, sa formule enrichie à l’huile de rose hydrate nos lèvres en profondeur.

Sa texture gélifiée fond sur la peau et laisse un voile scintillant aux endroits stratégiques qu’on souhaite sublimer. Éclat assuré!

Truc de pro «On applique notre illuminateur au doigt sur le haut des pommettes et la pointe saillante des sourcils. On peut aussi le déposer sur l’arête du nez et sur le milieu du menton.»



Réaliser un œil de chat impeccable en un éclair? C’est le pari réussi de ce ligneur liquide doté d’un pochoir ailé amovible qui permet une application facile sur toute la ligne.

Truc de pro «Pour mettre en valeur le regard, et avant d’apposer notre mascara, on dessine une petite ligne au coin externe de l’œil dans la continuité de la lisière de nos cils inférieurs.»

Ce fond de teint au fini mat tient 24 heures, régule le sébum et résiste au transfert et à l’eau. Bref, il répond à toutes nos exigences!

On sublime notre regard en quelques coups de crayon... mais encore faut-il connaître la bonne teinte à adopter!

Truc de pro «On mise sur les tons taupe, clairs ou cendrés, selon notre carnation et la couleur de nos cheveux.»



