Changer sa voiture : les bonnes questions à se poser

Avant de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, il y a certaines questions auxquelles vous devez répondre, surtout si votre budget ne vous permet pas de changer de modèle chaque année. Voici le guide de survie pour un road trip réussi.

Dois-je vendre ou garder ma voiture ?

Ça peut sembler évident, mais il est impératif de se poser la question. Parfois, il vaut mieux effectuer quelques réparations sur sa voiture actuelle plutôt que de la changer. Il est aussi recommandé de la garder si elle est bien entretenue, si son compteur est en dessous de 200 000 kilomètres et si elle est déjà payée.

Si vous avez déjà pris la décision de la vendre ou que vous n’avez pas répondu à l’affirmative à l’une ou l’autre de ces énoncées, une inspection chez un garagiste vous permettra d’évaluer le prix de revente de votre véhicule. Cette dernière visite vous permettre aussi de connaître les réparations à effectuer.

Dois-je acheter une voiture neuve ou usagée ?

Une fois que vous savez quelle est la valeur de revente de votre voiture usagée et quel budget vous avez en votre possession, une autre question s’impose : louer ou usager ? Tout d’abord, il faut savoir que les deux options sont se valent.

L’acquisition d’un modèle dernier cri vous permettra d’avoir un taux d’intérêt plus bas ainsi qu’une garantie, mais il faudra considérer un prix plus élevé pour l’achat du véhicule et de l’assurance. À noter qu’un véhicule perd 20% de sa valeur la première année. Si l’apparence de votre véhicule vous préoccupe, la voiture neuve sera évidemment une option à considérer.

La voiture usagée a l’avantage d’avoir des coûts de départ plus bas. Les pièces sont également moins chères et elles sont moins compliquées à trouver. En contrepartie, il vous faudra prévoir un montant supplémentaire pour l’inspection à l’achat et les bris éventuels.

Dois-je louer ou acheter ma voiture ?

Pour trancher, il vous faudra évaluer vos habitudes de conduite ainsi que vos besoins. Il est préférable d’opter pour une voiture achetée, si vous habitez loin de votre lieu de résidence puisqu’un montant vous sera facturé pour chaque kilomètre excédentaire. Aussi, si vous êtes un conducteur moins averti, il est bien de savoir que chaque dommage, qui n’est pas considéré comme de l’usure normale, vous sera chargé. Toutefois, les frais mensuels pour une voiture louée sont généralement moins élevés et vous avez l’avantage de pouvoir changer de modèle plus souvent.