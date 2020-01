Soupe ramen, oeuf mollet, boeuf et légumes

Une recette signée Hugo St-Jacques!

Rendement : 4 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients

Soupe :

2 échalotes françaises ciselées

2 cuillères à table (30 ml) de gingembre haché

1 cuillère à table (15ml) d’ail haché

1 cuillère à table (15ml) de citronnelle

1 feuille de lime Kaffir (facultatif)

2 anis étoilés

1 petit bâton de cannelle

1 graine de cardamome

1 clou de girofle

1 piment oiseau

1 cuillère à table d’huile végétale

1 cuillère à table d’huile de sésame

1 tasse de sauce soya (250ml) (faible en sel)

7 tasses (1 ¾ litre) de bouillon de poulet ou de bœuf ou de légumes

10 branches de coriandre avec la racine (réserver les feuilles pour la soupe plus tard)

4 paquets de nouilles Ramen cuites (sans l’enveloppe d’assaisonnement)

Garniture:

4 œufs cuits mi-mollets (voir note) écaillés

1 paquet de bœuf à fondue (300g)

1 tasse (250ml) de juliennes de carottes

1 tasse (250ml) d’oignons verts ciselés

2 tasses (500ml) de fèves germées

2 radis tranchés très minces

Les feuilles de coriandre réservées

Champignons shiitakes au goût

Méthode :

1. Dans un grand chaudron, chauffer les huiles à feu fort et y faire dorer l’oignon 1 minute. Ajouter ensuite les épices (anis, cannelle, girofle, cardamome), suivis du gingembre et de l’ail. Poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter ensuite la sauce soya, le bouillon, la feuille de lime et les branches de coriandre.

2. Laisser cuire 5 à 7 minutes couvert à feu vif.

3. Pendant ce temps, cuire les œufs mollets. Dans une casserole, disposer les œufs et les couvrir d’eau froide (au moins un pouce d’eau par-dessus les oeufs). Amener à forte ébullition et retirer aussitôt la casserole du feu. Laisser reposer 3 à 5 minutes. Écailler les œufs et les réserver.

4. Pour le montage, séparer la viande crue dans 4 grands bols. Ajouter les légumes (fèves germées, carottes, radis, oignons verts, champignons). Disposer un œuf dans chaque bol parsemer de feuilles fraîches de coriandre.

5. Passer le bouillon au tamis fin puis couler le bouillon très chaud sur le bœuf ce qui fera cuire la viande au contact de celui-ci. Servir accompagner de quartiers de lime.

Bon appétit!