Suggestions lectures du 5 janvier 2020

Frédérique Dufort nous présente ses coups de cœur littéraires de la semaine!

À voir aussi : Suggestions lectures des Fêtes

1.Ceux de là-bas

Patrick Sénécal

Alire

La mort d’un être cher crée parfois un besoin de se rattacher à une croyance quelconque pour tenter d’expliquer cet inévitable dénouement qui emporte les gens, tout en laissant les souvenirs à ceux qui restent.

Où vont se loger, ces âmes disparues? Nulle part? Devrait-on avoir peur de ce jour fatidique ou l’accueillir avec calme? Tant de questions qui demeurent sans réponses jusqu'au jour où la grande faucheuse nous rend visite à son tour. À moins qu’il ne soit possible de franchir la mince ligne qui nous sépare de «ceux de là-bas»...

Patrick Sénécal est de retour avec un livre qui nous plonge dans un univers où le fantastique côtoie de si près la réalité, que tout comme le personnage principal, on vient à se demander comment démêler le vrai du faux, les émotions engendrées par la peur versus les peurs qui ont vraiment lieues d’être.

2. Partir pour raconter

Michèle Ouimet

Boréal

Partir à la guerre pour mieux comprendre ce qui se passe derrière celle-ci, dans les foyers, les camps, les esprits, la VRAIE vie. Tout ce qui se cache derrière les trop courts paragraphes des articles journalistiques, car même si c’est la guerre qui fait la une, les histoires des gens qui la vivent (des journalistes aux soldats, en passant par les villageois et grands dirigeants politiques) méritent aussi une tribune. Un regard nouveau sur le travail de journaliste en temps de guerre, mais surtout, la vision et les expériences d’UNE journaliste occidentale en territoire où l’homme est maître.

3. Paul à la maison

Paul Rabagliati

La Pastèque

Quoi de plus extraordinaire que de recréer «l’ordinaire» dans lequel nous vivons tous! À travers des planches détaillées et une histoire magnifiquement bien ficelée, vous vivrez une incursion dans le quotidien de son auteur qui nous fait remarquer les petits détails auxquels nous ne portons plus attention, tout en nous replongeant dans des souvenirs qui semblent nous appartenir. Paul à la maison, c’est se sentir chez soi dans son univers à lui.

4. Un village en trois dés

Fred Pellerin

Sarrazin Éditions

Écouter une histoire à travers un livre, donner vie à des personnages d’encre, faire vivre des émotions sur papier, c’est l’art de Fred Pellerin que vous retrouverez dans cet écrit basé sur son spectacle, un village en trois dés. Sa façon de jouer avec les mots nous rappelle l’importance de jouer tout court. Car il n’y a pas d’âge pour découvrir ou redécouvrir ce grand conteur de Saint-Elie-de-Caxton.

5. On tue la une

Sous la direction de Sonia Sarfati.

Avec la participation de Marc Cassivi, Pierre Cayouette, Serge Chapleauet Yvon Landry, Marie Charrel, Luc Chartrand, Michel Jean, Catherine Lafrance, Robert Lamarche, Claudia Larochelle, François-Guillaume Lorrain, Isabelle Massé, Florence Meney, Hugo Meunier, Michèle Ouimet et Sonia Sarfati.

Druide

Et si les noms qui signent articles et manchettes de notre quotidien se rassemblaient pour «tuer la une» ? C’est ce qu’a voulu faire Sonia Sarfati en lançant le défi à treize reporters et un caricaturiste (et son complice) d’écrire une nouvelle au dénouement digne de la une d’un journal. Histoires de complots, meurtres improbables, injustices culturelles, coupures budgétaires ou déchéance des médias traditionnels, tous se prêtent au jeu et y vont d’une thématique d’actualité, nous laissant entrevoir les coulisses d’un monde journalistique qui se bat pour «faire vivre» la une.

6. Comme les pétales d’une marguerite

Isabelle Petit

Hurtubise

Rose, cette jeune femme ayant perdu ses parents en bas âge et devant faire le deuil d’une personne encore bien présente. Lorette, cette grand-maman dévouée, prise au piège dans sa tête. Touchant, le livre «comme les pétales d’une marguerite» raconte l’histoire de Rose et de sa mamie Lo, ou plutôt, de la femme que devient sa grand-mère suite à son diagnostic d’Alzheimer. Une incursion dans un univers rempli d’amour et de douceur alors que la maladie sauvage qui emporte les esprits est d’une violence inouïe.