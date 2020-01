Essayez cette succulente recette de Saumon aux échalotes frites concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

SAUMON AUX ÉCHALOTES FRITES

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 30 minutes

À voir aussi: Soupe ramen, œuf mollet, bœuf et légumes

Ingrédients

1 l (4 tasses) patate douce, pelée, en cubes

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

4 pavés de saumon

1 l (4 tasses) choux de Bruxelles, nettoyés, coupés en 4

1 oignon, émincé fin

90 ml (6 c à table) beurre

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc ou rouge

60 ml (4 c. à table) farine

3 ml (1/2 c. à thé) piment de Cayenne

2 échalotes, émincées fin

sel et poivre au goût

Qs d’huile de cuisson canola ou autre

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez les cubes de patate douce, la moitié de l’ail, la moitié des herbes de Provence, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartissez le mélange et laissez cuire au four 25 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, faites saisir le saumon dans l’huile, 2 minutes de chaque côté puis laissez finir de cuire au four, 10 minutes, pour une cuisson rosée.

ÉTAPE 5

Dans une poêle, faites revenir les choux de Bruxelles et l’oignon dans 60 ml (4 c. à table) de beurre, 3 à 4 minutes. Ajoutez l’ail restant, le vinaigre balsamique, les herbes de Provence restantes, du sel, du poivre, baissez le feu et poursuivez la cuisson, 8 minutes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

A l’aide d’un presse purée, d’un moulin à légumes ou d’un pile patate, écrasez la patate douce.

ÉTAPE 7

Ajoutez le beurre restant. Vérifiez l’assaisonnement et réservez au chaud.

ÉTAPE 8

Dans un bol, mélangez la farine, le piment de Cayenne puis enfarinez les échalotes et retirez l’excédent de farine qui ne colle pas.

ÉTAPE 9

Dans une poêle et dans 1’’ d’huile chaude (environ 180 °C (350 °F), faites frire les échalotes jusqu’à qu’elles soient bien croustillantes.

ÉTAPE 10

Dans chaque assiette, répartissez la purée de patate douce, les choux de Bruxelles puis le saumon et les échalotes sur les pavés de saumon.