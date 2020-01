Un spécialiste dans le traitement de la fasciite plantaire et d’autres causes de la douleur au talon

AUTEUR : DR GEORGE BOCHI, PODIATRE

Le Dr Bochi, podiatre, est un expert dans le traitement efficace de la douleur au talon. La fasciite plantaire et d’autres causes de la douleur au talon sont les affections les plus traitées dans notre clinique à Montréal et nous sommes experts dans le soulagement rapide et durable des troubles du pied. Nous avons un ensemble strict de protocoles pour le traitement de la fasciite plantaire basés sur les plus récentes publications médicales et notre propre expérience de plus de 20 ans. Tout autre type de douleur au talon possède également son propre protocole. La clinique du Dr Bochi, podiatre, est consacrée au traitement de tous les types de douleur au talon.

Clinique de recours pour la douleur au talon

Nous sommes devenus une clinique de recours pour le traitement des cas les plus difficiles et persistants de douleur au talon. Nous avons un intérêt particulier à traiter les patients qui n’ont pas pu obtenir un soulagement chez les autres médecins et thérapeutes. Nous avons un taux de réussite supérieur à 95 % et nous pouvons généralement traiter tout type douleur au talon. Vous n’avez pas à vivre avec la douleur au talon. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et venez nous voir à notre clinique de Montréal.

Objectifs de traitement — Soulagement rapide de la douleur et prévention de la récidive

Notre objectif lors du traitement de la douleur à votre talon ou à votre voûte plantaire est de soulager votre douleur aussi rapidement que possible et empêcher le retour du problème. La plupart des patients obtiennent un soulagement à l’intérieur de quelques semaines.

La chirurgie est rarement nécessaire

Si votre affection est traitée correctement, la chirurgie au talon n’est presque jamais nécessaire. En fait, nous vous conseillons de ne pas laisser qui que ce soit effectuer une chirurgie à votre talon, à moins que vous nous ayez consultés préalablement.

La clinique du Dr Bochi, podiatre

Visitez notre site web pour en apprendre davantage sur notre protocole de traitement pour la fasciite plantaire et d’autres types de douleurs au talon. Si vous habitez dans la région de Montréal, prenez rendez-vous à la clinique du Dr Bochi, podiatre.

Vous n’avez pas à vivre avec la douleur au talon. Ce problème répond habituellement bien au traitement conservateur. Appelez dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous à notre clinique montréalaise.

