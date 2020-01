3 idées futées pour un décor plus douillet

Adapter son décor à la saison hivernale? Rien de plus simple! Voici les accessoires clés à ajouter pour rendre notre hiver plus douillet.

Ces accessoires ne coûtent pas une fortune. Pourtant, ils permettent de créer instantanément un effet cozy. Exactement ce dont nous avons besoin quand il fait froid dehors.

1. LES COUSSINS

L’important est d’opter pour des matières douces et chaudes, comme la fausse fourrure, la laine, le velours. Les coussins ajoutent des textures invitantes, donnant un côté plus douillet au décor, et assurent le confort de chacun pendant cette saison où l’on passe beaucoup plus de temps au salon.

2. LES JETÉS

On les veut plus chauds, plus épais, pour bien se couvrir. Il n’y a pas un soir d’hiver où je m’en passerais lorsque je m’installe au salon. Par contre, je n’aime pas trop les voir traîner sur le canapé, à moins qu’ils soient très bien pliés – une petite déformation professionnelle. Pour se simplifier la vie, il suffit de prévoir un beau panier où l’on pourra les ranger vite fait.

3. LES BOUGIES

Il ne faut pas les oublier! Elles sont un must pour réchauffer l’ambiance pendant la saison froide, à plus forte raison si l’on n’a pas la chance de profiter d’un foyer.