Essayez cette superbe recette SNAPIE! de Feuilleté aux crevettes présentée par SB cuisine.

FEUILLETÉ AUX CREVETTES

Portions : 4 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 20 à 25 minutes

Ingrédients

1 pâte feuilletée pur beurre (du commerce)

1 jaune d’œuf, battu avec un peu d’eau

15 ml (1 c. à table) graines de pavot

250 ml (1 tasse) crevettes nordiques cuites

125 ml (1/2 tasse) fromage à la crème

30 ml (2 c. à table) aneth

30 ml (2 c. à table) ciboulette

15 ml (1 c. à table) vinaigre balsamique blanc

30 ml (2 c. à table) mayonnaise

15 ml (1 c. à table) poivre rose, concassé

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur le plan de travail, à l’aide d’un emporte pièce en forme d’étoile, taillez la pâte feuilletée.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les morceaux de pâte.

ÉTAPE 4

Badigeonnez de jaune d’œuf et saupoudrez de graines de pavot les morceaux de pâte et laissez cuire au four, 20 à 25 minutes, le temps pour la pâte de gonfler et de dorer.

ÉTAPE 5

Dans un bol, à l'aide du mélangeur à main ou dans un petit robot, réduisez en crème les crevettes, le fromage à la crème, l'aneth, la ciboulette, le vinaigre, la mayonnaise et le poivre rose. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Remplissez une poche à pâtisserie, avec une douille cannelée.

ÉTAPE 7

Répartissez la préparation sur les étoiles décorées de graines de pavot