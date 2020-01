L'influence du prénom

Selon les spécialistes ayant étudié la question, le prénom aurait une influence sur notre vie. En moyenne, on entend notre prénom 20 fois par jour et c'est le mot qu'on entend le plus souvent étant enfant. Comment alors choisir un prénom qui aura une influence positive sur la vie de nos enfants?

Certaines données prouvent que des éléments du prénoms, tels que l'origine, le nombre de syllabes et l'orthographe, affecteraient la réussite. Certains prénoms sont même liés à des stéréotypes et influenceraient la perception des autres. Ce n'est donc pas une décision à prendre à la légère!

1. Choisir un prénom

Peu importe nos préférences, il convient tout de même respecter quelques règles lorsqu'on choisit un prénom:

Vous pouvez choisir un ou plusieurs prénoms pour votre enfant, mais il est recommandé d'en limiter le nombre à quatre;

Dans la déclaration de naissance, vous devez indiquer en premier lieu le prénom par lequel votre enfant sera appelé le plus souvent;

Si l'un des prénoms est composé, vous devez joindre les deux noms par un trait d'union, sinon, ils seront considérés comme deux prénoms distincts;

Le nom de famille de l'un des parents peut compter parmi les prénoms de l'enfant;

L'initiale du nom de famille de l'un des parents parmi les prénoms de l'enfant est autorisé.

En 2018, les prénoms les plus populaires au Québec étaient Léa, Emma, Olivia, Alice et Charlie pour les filles et William, Thomas, Logan, Liam et Noah, pour les garçons.

2. Les erreurs à éviter

Il est normal de vouloir être original, mais choisir un orthographe hors du commun pourrait devenir un défi dans la vie de l'enfant.

On peut tenir compte aussi du surnom ou des taquineries qui pourraient découler du prénom que l'on choisit.

Certaines personnes préfèrent éviter les prénoms qui finissent en «a», malgré qu'ils soient très jolis, à cause des erreurs de prononciation où «a» devient «â».

On garde aussi en tête l'association avec le nom de famille. Un joli prénom associé à certains noms de familles peut donner un effet totalement différent!

3. L’origine et la signification d’un prénom

Chaque prénom a une origine et une signification. Gino, par exemple, c’est un prénom dérivé de Régis, qui vient du latin, «Rex», qui signifie roi. Du côté germanique le prénom «Gino» veut dire «glorieux, combattant».

Avant de choisir un prénom, vous pourriez penser à faire quelques recherches quant à sa signification, qui sait, elle pourrait avoir une influence sur le destin de celui qui le porte! Cliquez ici pour trouver la signification d'un prénom.