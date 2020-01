Tout sur les tendances déco 2020

Nous avons interrogé les experts pour savoir ce qui fera fureur dans la maison. On vous dit tout!

Living4Media

1. LAGOM, ART DE VIVRE SUÉDOIS

Après le hygge, un concept danois, voici le lagom (se prononce «lar-gom»), la philosophie du bien-être chez soi à la suédoise. Loin de la surconsommation et d’un rythme de vie effréné, le lagom privilégie le «juste milieu» pour une vie plus simple qui s’inscrit dans la tendance du développement durable. «On vise l’équilibre, explique Ève- Catherine Métras, responsable des communications chez Ikea. C’est l’art du “ni trop, ni trop peu”, c’est-à-dire utiliser juste la quantité de ressources dont nous avons besoin – nourriture, énergie, eau – en laissant le reste à la planète.» Comment intégrer le lagom dans notre vie à la maison? «En trouvant des solutions durables et responsables pour le recyclage des déchets et l’économie d’énergie et d’eau, indique Ève-Catherine Métras, et en se créant un environnement où on est bien en évitant tout excès.»

Ikea

2. VANNERIE ET CIE

La vannerie n’a jamais été aussi en vogue. Sur les meubles et les accessoires, les fibres végétales tissées apportent une texture intéressante, voire une touche d’exotisme, indique le designer Jean Stéphane Beauchamp.

Rose Bon Bon

3. TOUT EN RONDEURS

Les courbes seront à l’honneur au cours des mois qui viennent, prédit Maude Coudé, designer pour Renard Flare: «Les courbes s’invitent dans tous les styles de mobilier, même dans les environnements minimalistes. Les contours sinueux donnent du caractère aux tables et aux canapés.» Après une décennie sous le signe des lignes droites, on apprécie les rondeurs et les formes pleines, surtout lorsqu’elles sont associées à des matières douillettes.

Ciot

4. INSPIRATION ART DÉCO

Mouvement artistique des années 1920 et 1930, l’Art déco réapparaît sur le devant de la scène. Le style, en bref: des formes modernes, des matériaux riches comme le velours et la verrerie, des motifs géométriques, de la dorure. Les meubles et accessoires d’inspiration Art déco apportent une touche de chic glamour intéressante. «L’Art déco se réinvente avec des teintes plus douces qu’à l’origine, et en se mélangeant avec le style scandinave. Il se fait plus enveloppant», commente Jean Stéphane Beauchamp.

Canadian Tire

5. SLOW DESIGN

Au même titre que le slow food, le slow design s’impose comme une envie de retrouver le temps de bien faire les choses. Ce courant émergent rejette la fabrication de masse, les objets prêts- à-consommer qui finiront vite à la poubelle ainsi que le stress de la performance en déco. On revendique la qualité, la durabilité, l’authenticité. «On envisage une rénovation dans une optique de durée, on fait appel à des gens qui connaissent leur métier, on redécouvre le charme des objets faits main, uniques et imparfaits», explique Jean Stéphane Beauchamp.

Ciot

6. LA NOBLESSE DU BOIS

On ne s’étonne plus de trouver le bois dans la liste des tendances. Cette année, on redécouvre la beauté des moulures et autres détails en bois. Au sol, les essences indigènes (chêne, érable, etc.) et les finis naturels ont toujours la cote, de même que les imitations, de plus en plus réalistes. Du côté du mobilier, les teintes pâles au grain régulier dominent.

Ikea

7. L’ÉCO-DESIGN

Les valeurs liées à la protection de l’environnement et à la diminution de notre empreinte écologique entraînent des actions concrètes chez les gens qui entreprennent des rénovations. Et c’est plus que des vœux pieux. On s’intéresse à la provenance des matériaux, on trie les rebuts en fin de travaux, même si cela entraîne des coûts supplémentaires, on donne au suivant les armoires de cuisine encore en bon état, on recycle ce qui peut l’être. «On sent un véritable changement dans les mentalités, dit Jean Stéphane Beauchamp, et un désir d’encourager les commerçants du quartier.» Dans le sillon de cette tendance, les objets artisanaux, les matières naturelles et les plantes vertes demeurent très présents.

Benjamin Moore | Dulux

8. LES COULEURS DE L'HEURE

Le rose se maintient dans les cœurs, de même que plusieurs autres teintes pastel, mais en version plus saturée, selon Jean Stéphane Beauchamp. On aime aussi le bleu, dans ses tonalités vibrantes, qui crée une atmosphère opulente. Comme la peinture est le moyen le plus abordable de rafraîchir son décor, on n’hésite pas à sortir nos pinceaux pour faire disparaître nos murs gris. L’année sera marquée par les couleurs qui suggèrent l’optimisme!

ILS SE MAINTIENNENT

Le velours

Le style scandinave

Les dessertes

Le laiton

Le motif terrazzo

Le métal noir mat

Les murales

Les plantes vertes

Les plantes artificielles

ON LES VERRA DE PLUS EN PLUS