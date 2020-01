Trucs et astuces pour louer sa maison

Les plateformes de location comme Airbnb connaissent une popularité croissante partout dans le monde depuis leur apparition il y a environ 10 ans. Portrait de ce phénomène, et astuces pour rendre son habitation plus attrayante en vue de la louer.

Les nouvelles générations voyagent davantage et recourent de plus en plus aux services de location à court terme, selon Dany Papineau, entrepreneur en technologie et l’un des spécialistes de l’émission Rénover pour louer qui sera diffusée sur les ondes de Casa.

Sur son blogue airbnbsecrets.com , il donne des conseils pour maximiser les revenus des locations Airbnb: «Il s’agit d’un marché incroyable qui correspond au style de vie “mobile” des jeunes, ainsi que d’une source de revenus intéressante. C’est une activité en pleine explosion.» Uniquement dans la région montréalaise, on compterait plus de 23 000 offres de logements à louer pour les touristes. Et environ 10 000 de plus dans les régions du Québec.

CRITÈRES RECHERCHÉS

Selon Michael Carrier, fondateur et directeur général du service d’hébergement Hôtel à la maison, les touristes s’attardent à trois critères: la localisation, les commodités et le décor. «Un environnement épuré, mais tout de même chaleureux, consensuel et stylé, un peu comme dans un hôtel, plaira au plus grand nombre.» Pour Camille Charland Perez, designer pour l’émission Rénover pour louer cette tendance correspond au désir de voyager autrement.

SÉDUIRE AU PREMIER COUP D’ŒIL

Camille Charland Perez rappelle que le locateur ne dispose que de quelques secondes pour séduire le locataire potentiel. «Il faut provoquer le coup de cœur rapide en valorisant le point fort de l’intérieur, que ce soit la vue, une murale, le foyer, etc. Cet élément focal doit bien ressortir sur la première photo de l’annonce.»

Selon la designer, la valorisation d’un condo, d’une maison ou d’un chalet fait autant appel au marketing qu’à la décoration intérieure et demande un certain détachement émotif. «La maison devient un bien de consommation. Il faut trouver la money shot, la photo qui fait vendre. On détermine ensuite le locataire potentiel et on met tout en œuvre pour le séduire.»

MARCHE À SUIVRE POUR RÉUSSIR

Avant d’offrir son condo ou son chalet à la location, il est important de s’informer sur la réglementation et le zonage de notre municipalité, rappelle Dany Papineau. Ce dernier a lancé cette année WeChalet, une plateforme transactionnelle québécoise qui propose des propriétés à louer partout au Québec. Plus de 35 000 personnes le suivent. Selon lui, la clé pour séduire les locataires potentiels réside dans la qualité des images. «Des photos professionnelles feront toute la différence.»

Il ajoute qu’une bonne stratégie de communication aide à bâtir un bon dossier de location, notamment les courriels ponctuels (enregistrement virtuel, guide du voyageur, remerciement, rappel de départ, invitation à laisser une évaluation, etc.).

«L’algorithme d’une plateforme comme Airbnb va proposer aux visiteurs ce qu’ils recherchent. Prenez le temps d’examiner les offres comparables à la vôtre dans votre secteur, annoncez à un prix légèrement plus bas et bâtissez tranquillement votre capital de confiance à l’aide des bons commentaires de clients satisfaits, avant de hausser les tarifs.»

Pour se faciliter les choses et réduire le risque de recevoir des visiteurs indésirables, on peut faire appel à une entreprise de gestion, comme celle de Michael Carrier, qui fournit aux propriétaires des services de location courte durée clé en main: gestion locative, conciergerie et entretien ménager, home staging et accompagnement pour l’investissement.

COMMENT MAXIMISER L’ATTRAIT DE SA DEMEURE

«Pour rendre une maison ou un logement à vocation locative attrayant, il faut lui donner une âme et créer une ambiance intéressante, notamment avec les accessoires, dit Camille Charland Perez. Le mieux est d’aménager une déco sobre, mais tendance.

Le confort a une grande importance, tout comme la fonctionnalité; les visiteurs arrivent souvent en groupe et avec de grosses valises. Il faut aussi veiller à choisir des matériaux résistants et durables.»

Getty Images

12 TRUCS DE PRO POUR RENDRE SON CHEZ-SOI PLUS ATTRAYANT ET FAIRE BONNE IMPRESSION