Avec plus de 30 ans de métier et 6 prix Gémeaux, Christian Bégin est un de nos comédiens et animateurs les plus occupés. Il est aussi un citoyen engagé, un artiste audacieux et un très bon vivant. Le 20 janvier, il animera le spectacle de variétés La nuit de la déprime, dont il nous parle aujourd'hui.

À voir aussi: Pascal Morrissette, invité du 8 janvier

Lors de son passage, Chrisitan Bégin a également rencontré Sam Breton. Voyez ce moment ici.