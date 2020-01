Les tendances à surveiller en 2020

Les grands designers proposent leurs visions de la mode 2 fois par année (pour l’automne-hiver et le printemps-été). Quelles sont les tendances qui seront présentes lors de la prochaine saison?

Laissez-vous inspirer par ces tendances en vous rappelant que la plus belle mode, c’est celle que vous allez créer en considérant votre mode de vie, vos goûts et votre budget, votre silhouette et SURTOUT votre personnalité.

1. Au-delà de la binarité

Une popularité croissante des produits unisexes, plus inclusifs.Les tenues des enfants ne se limitent plus au rose ou au bleu, on se tourne vers des vêtements non-genrés. Les coupes de cheveux et même les tenues de mariage sont de plus en plus androgynes.

2. La consommation responsable

On adopte de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement. On se tourne donc davantage vers des meubles et des vêtements d’occasion, on récupère et on transforme nos articles plutôt que de s'en départir.

3. Le retour des années 90

Style grunge (bottes militaires, chemises en flanelle, manteaux oversize), chouchous et barrettes à cheveux, chaînes de pantalon, logos, etc.

4. Le «Classic Blue» de Pantone

La couleur «Classic Blue» a été désignée par Pantone comme couleur de l’année 2020. Une teinte profonde, presque électrique.

5. La veste à frange

C’est LA veste à avoir en 2020. Elle rapelle la tendance Western présente depuis quelques saisons.

6. Le Tropicool

Le look jungle ou tropical fera partie des grandes tendances en 2020. Les imprimés de palmiers et les couleurs tropicales.

N’hésitez pas à redonner un second souffle à vos vêtements, et à être créatif. Surtout, n’oubliez pas que la mode, c’est un jeu !