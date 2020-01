Des vins réconfortants pour janvier

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

Un réussi assemblage argentin qui est parfumé et de bon volume

Chenin/Chardonnay 2018

Inicio - Finca Agostino

Mendoza - Argentine

Code : 13883210

Taux de sucre : 4,9 g/L

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des fromages, un pâté au saumon ou au poulet...

Ce blanc sud-américain propose une palette aromatique tournant autour du miel, de la vanille, du pain d'épices, de la cire chaude... Il n'est pas pourvu d'une grande acidité. Son gustatif est rond, onctueux et de bon volume. C'est un blanc facile, plaisant et hyper passe-partout. Buvez la bouteille dans les 12 à 18 prochains mois.

Un envoûtant, profond et gourmand vin de Cahors

Cahors 2016

Petit Clos - Triguedina

Sud-Ouest - France

Code : 10778967

Taux de sucre : 1,8 g/L

Prix : 21,35 $

Disponibilités : 60 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps l'oxygéner au moins 30-40 minutes en carafe

Un ragoût à la mijoteuse, un rôti de boeuf, un cipaille...

Cet assemblage de malbec et de merlot est fort agréable. Foncé, violacé, passablement parfumé... Les tanins sont présents mais pas imposants pour autant. Disons que nous sommes bien loin des Cahors capiteux, massifs et hyper structurés qui étaient souvent présents sur notre marché dans les années 80, 90 et 2000... Votre patience pourrait être récompensée, car celui-ci pourra dormir une bonne décennie dans votre réserve.

Un imprégnant, sudiste et envoutant rouge sicilien

Cerasuolo di Vittoria Classico 2017

Gulfi

Sicile - Italie

Code : 14044848

Taux de sucre : 3,2 g/L

Prix : 35 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en l'aérant au moins une quarantaine de minutes en carafe.

Des raviolis de ris de veau, des cuisses de canard confites, un tartare de boeuf...

Vous désirez dérouter et déstabiliser vos papilles et celles de vos convives? Mettez la main sur cette cuvée sicilienne faite à base de frappato et de nero d'avola! C'est fort différent des mille et un crus archétypes que l'on retrouve à grand volume sur notre marché. Frais, désaltérant, digeste et tellement savoureux. Ça peut tenir encore 5-6 ans en cave.