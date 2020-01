Morues grillées, sauce vierge au cassis et huile de tournesol, betteraves et choux de Bruxelles rôtis

Une recette signée Arnaud Marchand.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients :

4 pavés de morue de 160 gr

Huile de tournesol

Sauce vierge

3 échalotes grises hachées finement

1 branche de céleri en dés

6 branches de ciboulette hachée finement

35 ml (1/8 tasse) vinaigre de cassis (ou vinaigre de vin rouge)

70 ml (1/4 tasse) huile de tournesol

3 c.à.soupe baie de cassis congelée

Sel et poivre

Choux de Bruxelles et betteraves rôtis

3 tasses de choux de Bruxelles

3 betteraves rouges moyennes (3 tasses) taillées en gros cubes

3 c.à soupe de graines de tournesol

Huile de tournesol

1 gousse d’ail haché

Sel et poivre

Préparation :

Sauce vierge

Lorsque tous les ingrédients sont taillés, mélanger ensemble et ajuster le sel et le poivre.

Choux de Bruxelles et betteraves rôties

Mélanger les choux de Bruxelles et les cubes avec un peu d’huile, l’ail haché et les graines de tournesol, le sel et le poivre.

Placer sur une plaque à pâtisserie avec papier parchemin et cuire au four à 400ºF 15 à 20 minutes pour bien les rôtir sans qu’ils soient trop cuits, juste fondants.

Morues grillées

Saler et huiler légèrement le poisson. Sur une grille chaude, déposer la morue et laisser griller 3 à 4 minutes environ à feu moyen vif, puis la retourner une fois la chaire bien grillée. Laisser encore 2 minutes puis retirer du feu et recouvrir d'un papier d'aluminium. Laisser reposer pendant 5 minutes.

Servir sur les choux de Bruxelles et les betteraves, ajouter la sauce vierge.