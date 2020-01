Le 12 janvier 2010, un séisme frappait Haïti. Les répercussions fut dévastatrices : près de 300 000 morts, plus de 1,5 millions privés de logement et plusieurs millions de dollars de dégâts. 10 ans plus tard, Haïti se reconstruit. Tranquillement. On en parle avec Carel Pedre, animateur et journaliste haïtien.

