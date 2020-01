10 idées pour une ambiance cocooning

Le froid et la neige sont bien installés. Même si pour plusieurs cela signifie la pratique des sports d'hiver, pour d'autres, l'envie de rester à la maison jusqu'au printemps est revenue. Oui, nous devrons éventuellement sortir et faire face aux rigueurs de l'hiver mais, pour un instant, on peut se permettre de rêver à une saison de cocooning! Des idées de confort et de chaleur pour transformer sa maison en nid douillet.

1. Moelleux à souhait, un hamac rempli de coussins et d’un jeté est un gage de confort.

2. N’oubliez pas les plantes! Elles apportent de la vie à la pièce tout en assainissant l’air. Qui dit mieux?

Adairs

3. Si vous avez un petit lit que vous n’utilisez plus, vous pouvez le transformer en un lieu de confort absolu!

4. Ce grenier a été complètement transformé en espace détente. On aime!

elburne

5. On profite de la proximité de la bibliothèque pour créer un espace de lecture tout en confort.

H&M Home

6. Quelques touches de fourrure ici et là ont transformé cette chambre pour la saison froide.

7. Une palette de blanc et de crème pour profiter pleinement de l’ensoleillement réduit durant l’hiver.

IKEA

8. Les jetés de tricot ont été très populaires dernièrement. Si vous vous sentez d’attaque, sortez vos aiguilles! Le web regorge de tutoriels faciles à réaliser.

9. Si vous possédez un foyer, installez le coin détente à proximité. Le plaisir en sera ainsi décuplé!

Armelle Habib

10. Ces simples accessoires de fourrures vous permettent de changer simplement la déco de la pièce, au gré des saisons.