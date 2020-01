6 choses intéressantes à savoir sur le Pérou

Prisé par les voyageurs avides d’aventures, le Pérou est l’une des destinations les plus surprenantes de l’Amérique du Sud. Voici 10 choses que vous devez absolument avoir en tête avant d’y mettre les pieds.

1. Les changements d’altitude vont vous affecter, beaucoup.

Si vous n’êtes pas bien préparés, le mal des montagnes pourrait miner le bon déroulement de votre voyage, en générant chez vous des étourdissements, des battements de cœur intenses et même, des vomissements. S’il est vrai que certaines personnes s’acclimatent mieux à la raréfaction de l’oxygène, il est préférable d’y aller progressivement. Des médicaments peuvent aussi être prescrits par votre médecin.

2. Le Pérou possède 28 sortes de climats différents

Les vêtements que vous mettrez dans votre valise ou votre sac à dos dépendront de la période de l’année, mais aussi de l’endroit que vous visiterez. Vous pourriez autant avoir besoin de sandales et de maillots de bain que de manteaux et de foulards, et ce, lors d’un même voyage.

3. Il vaut mieux privilégier la saison sèche

La plupart privilégient la saison sèche pour visiter le Pérou. Cette saison, qui se déroule du mois d’avril au mois de novembre, aura l’avantage d’offrir de plus grandes périodes de randonnées aux voyageurs, tant du côté des forêts amazoniennes que de la cordillère des Andes. Toutefois, sur la côte, on profite des plages de janvier à mars.

4. La préservation des sites est une priorité péruvienne

En mai dernier, les autorités péruviennes ont annoncé qu’ils limiteraient l’accès à deux temples et une pyramide de la cité inca de Machu Picchu aux quelque 6 000 touristes qui visitent ces lieux quotidiennement. L’objectif est d’éviter que ces endroits ne se dégradent davantage.

5. L’eau du robinet n’est pas conseillée

Pour éviter de vous retrouver avec des problèmes gastriques, il est préférable de choisir l’eau embouteillée plutôt que l’eau du robinet. La nourriture de rue peut, entre autres, être préparée avec de l’eau non potable. À moins qu’elle soit bouillie, évitez de la consommer.

6. Il existe une montagne arc-en-ciel

Si l’engouement pour la montagne Vinicunca, située à plus de 5 000 mètres d’altitude ne date que de 4 ans, les touristes, eux, ne manquent plus une occasion pour la contempler. Celle que l’on surnomme la montagne arc-en-ciel est située au cœur des Andes, à près de 3 heures de Cusco, l’ancienne capitale des Incas. Ses couleurs sont dues à l’amalgame du soufre, de l’oxyde de fer et du sulfate de cuivre.