7 idées déco tout confort

En portant attention à certains détails, il y a moyen de donner à toutes les pièces de la maison un côté confortable et invitant au bien-être. Sept exemples pour vous inspirer.

1. UNE PLACE POUR CHACUN

Pour tous les repas décontractés pris en famille et entre amis, on délaisse la salle à manger au profit d’un espace plus convivial où il est facile de prendre ses aises. Sans contredit, c’est la banquette rassembleuse, ultra- confortable grâce à ses nombreux coussins, qui rend tout à fait irrésistible ce coin-repas. Elle est, bien sûr, la favorite des enfants!

Janis Nicolay

2. TEMPS D'ARRÊT

Ce coin de salon destiné à la lecture et à la conversation réunit deux invitantes chaises rembourrées garnies de coussins. Les idées à retenir pour insuffler la notion de confort: le tapis au sol, qui fait l’atmosphère cosy, le repose-pieds assez grand et stable pour servir de table d’appoint, et les luminaires dont on peut diriger l’éclairage.

Mario Melillo

3. NID DE DOUCEUR

Le blanc fait toujours belle figure aux côtés du bois. Il est ici accompagné d’une douce teinte de gris posée sur les rideaux, la berceuse et la murale à l’illustration forestière réalisée par la propriétaire. Ces tons neutres suggèrent le calme et favorisent le sommeil. Vedette du décor, le tapis à mailles surdimensionnées, comme un nuage sous le lit de bébé. Un coup de cœur de la maman!

Yves Lefebvre

4. COCON HORS DU TEMPS

Le secret de l’ambiance apaisante qui règne dans cette chambre? on remarque tout de suite les textures moelleuses et le parquet chaleureux, mais ce sont les murs lambrissés qui instaurent réellement l’atmosphère douillette. Les lattes de bois ajoutent de la texture et ne sont pas sans rappeler le charme enveloppant des maisons de campagne d’antan.

Mario Melillo

5. INSTANTS DE PAIX

Pour vivre un moment de relaxation bienfaisant à l’heure du bain, les serviettes sont suspendues tout près et un rideau permet de tamiser la lumière. L’élément-clé à s’offrir: un pratique plateau, sur lequel déposer les produits de toilette, une bougie, un livre... Cet accessoire, aussi appelé pont de bain, se vend dans différents formats pour s’adapter à la plupart des baignoires.

Monic Richard

6. REFUGE EN MONTAGNE

Les adhésifs qui forment une grande murale reflètent la passion du jeune occupant de cette chambre pour le skate. Joués sur deux murs, ils produisent aussi un effet enveloppant autour du lit, qui se fait ainsi plus invitant. autre élément de confort décontracté apprécié des enfants et des ados: le fauteuil-poire, dans lequel il fait bon s’affaler.

Bruno Petrozza

7. AMBIANCE LOUNGE

Cette salle de cinéma maison accueille aussi les réunions entre amis. L’atmosphère intime et reposante est créée par le mariage du noir et du béton, qui resserre l’espace et le rend propice autant aux confidences qu’à l’écoute d’un bon film. Le choix d’un mobilier bas et confortable, dans les mêmes tons que le décor, accentue cet effet.