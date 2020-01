Les sœurs Dufour-Lapointe, marraines de l'organisme Fillactive

À la puberté, 1 fille sur 2 abandonne le sport. Cette tendance s’accélère drastiquement entre 12 et 17 ans, puisqu’au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d’activité physique.

Pour servir de modèles féminins inspirants et pour faire découvrir les bienfaits de l’activité physique aux jeunes filles, Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe ont accepté de devenir marraines de l’organisme Fillactive.

Fillactive développe des partenariats avec les écoles afin d’offrir des activités physiques dédiées aux filles qui leur permettent de s’épanouir et de cheminer vers un mode de vie saine et active à long terme. Avec l’aide de personnes inspirantes et engagées, l’organisme a touché la vie de plus de 185 000 filles de 12 à 17 ans, depuis sa fondation en 2007.