Trucs pour perdre du poids sainement

En début d’année, perdre du poids compte parmi les résolutions les plus fréquemment adoptées. Pas étonnant, puisqu’un adulte sur deux est en surpoids. Voici les 8 meilleurs conseils d'Isabelle Huto pour perdre du poids sainement.

1. Diminuez votre consommation de sucre

Le Québécois consomme en moyenne 18 c. à thé de sucres libres par jour, alors qu'il ne devrait pas dépasser 12 c. à thé. En lisant les étiquettes, en repérant le sucre caché dans les aliments et en diminuant sa consommation de jus et autres boissons, on peut arriver à réduire sa consommation de sucre.

2. Diminuez les calories liquides

Les calories liquides ne supportent pas autant que les calories solides. Il faut surveiller sa consommation de boissons (lait ou café frappé, chaï latte, cocktails, jus de fruits, boissons gazeuses, etc.).

3. Accordez une place de choix aux légumes

La moitié de l’assiette doit être consacrée aux légumes. Il n’existe aucun légume interdit ou à consommer avec modération.

4. Résistez à la fringale de fin de soirée

C’est souvent sans faim réelle que l’on mange en soirée. Cette prise alimentaire favorise le gain de poids et entrave le sommeil. Optez plutôt pour une tisane ou une boisson de soya non sucrée.

5. Partagez vos gâteries

Si vous mangez un yogourt tous les soirs en semaine, il est bien correct d’opter pour une crème brûlée au resto le samedi soir. Pourquoi ne pas la partager à deux?

6. Aucun aliment interdit

Interdire des groupes alimentaires ou des aliments n’est pas une option saine à long terme. Pour ne pas développer d’obsession, mieux vaut tout se permettre. Par contre, il y a des aliments du quotidien et des aliments occasionnels. Tout est une question de fréquence de consommation.

7. Éliminez les pensées de type «tout ou rien»

Vous mangez une brioche au bureau et ça y est, vous vous dîtes que votre journée est gâchée? Éliminez tout de suite ce type de pensée dichotomique. Votre journée, encore moins votre semaine n’est affectée par ce choix alimentaire.

8. Tenez un journal des émotions

Vous mangez parce que vous souffrez de solitude, d’anxiété ou parce que vous êtes épuisé(e)? Rédigez un journal de vos émotions et trouvez une activité alternative qui répondra mieux à l’émotion.