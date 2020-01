Un appartement au look bohème

Des trouvilles vintage et des couleurs pastel créent une atmosphère joyeuse dans l’appartement de la designer Maude Coudé, de Renard Flare. Cet aménagement aux accents bohèmes fait la preuve qu’une déco stylée n’est pas une affaire de gros sous.

Drew Hadley

L’intérieur de Maude Coudé, qu’elle partage avec son conjoint, Simon-Pierre, et ses deux chiens, Odette et Omelette, met à l’honneur des antiquités et des trouvailles Mid-Century Modern, souvent dénichées sur Kijiji, puis remises au goût du jour. Sur une toile de fond épurée, Maude les a associées à des meubles contemporains aux lignes simples, réussissant ainsi un mariage déco de différentes époques. Le tout forme un tableau en constante évolution que la designer s’amuse à peaufiner au gré de ses coups de cœur. On est loin des ambiances «telles que vues en magasin».

«J’affectionne les ambiances bohèmes, les objets kitsch, cela donne un aspect ludique. C’est ma touche personnelle.» Le choix de teintes pastel – le rose en tête, mais aussi le vert menthe, le turquoise et le jaune, ses nuances favorites – rendent l’humeur joyeuse. «Ce sont des couleurs douces et apaisantes, explique-t-elle. Je les ai toujours aimées. Elles apportent de la gaieté et un côté décontracté.»

L'ENTRÉE

Le soin apporté au choix des accessoires et à leur disposition se remarque dès le vestibule. «J’aime que chaque objet soit utile et joli, commente Maude, cela participe à la cohérence de mon décor.» Pour assurer l’ordre dans cette pièce fonctionnelle, elle a choisi une commode où ranger vite fait foulards et chapeaux. Sa teinte chaude se conjugue bien avec le rose poudré des murs et des objets.

Drew Hadley Commode kijiji.ca • Vases Bien Beau • Cadre Renard du désert Esprit Vintage

SALON

Maude adore combiner des meubles d’époques diverses. «Mon amour pour les antiquités comme pour les meubles vintage est ancré dans ma philosophie d’écologiste. À part mon canapé en velours orange brûlé et quelques accessoires achetés chez des artisans, presque tout provient de Kijiji.» Pour elle, aucune règle stricte ne régit le mélange des styles. L’idée est de créer des cohabitations inattendues, tout en respectant l’équilibre des proportions, la palette de couleurs, et en contrebalançant le kitsch par des meubles et accessoires plus sobres et contemporains.

Maude s’accorde aussi la liberté de transformer les meubles, qu’ils soient anciens ou flambant neufs, en changeant leur couleur, en les recouvrant, en les dotant de nouveaux pieds, etc. C’est le cas du buffet en teck dont elle a repeint les parties abîmées en rose. L’objectif? Obtenir un décor captivant par sa capacité à surprendre.

Drew Hadley

Drew Hadley

BUREAU

Logé dans la pièce double où se trouve également le salon, l’espace bureau de Maude arbore un look minimaliste. Parmi les bonnes idées à piquer, notons la table de salle à manger convertie en surface de travail spacieuse et les deux meubles de rangement Ikea rehaussés de pieds de style Mid- Century Modern.

Drew Hadley

SALLE À MANGER

Pièce favorite de la designer, la salle à manger dégage un agréable parfum rétro avec sa table en bois champêtre, ses chaises Tulipe originales mariées à de vieilles chaises d’école en fibre de verre bleue et un luminaire qui rappelle les modèles iconiques d’Herman Miller. Le vaisselier, déniché sur Kijiji, a été remis en beauté avec de la peinture à la craie. Il présente des pièces de vaisselle colorée, une des passions de Maude Coudé. «En peignant l’intérieur menthe, j’ai voulu créer un effet de perspective», indique-t-elle.

Drew Hadley

Drew Hadley

CUISINE

Armoires en mélamine à motif de noyer, comptoir en stratifié imitant le marbre et carreaux métro lustrés: la cuisine, rénovée à neuf par les propriétaires de l’immeuble, est l’un des éléments qui ont séduit Maude, en plus du parc voisin, situé en bordure du fleuve, où elle aime bien promener ses chiens. Pour donner un style plus personnel au décor, elle l’a rehaussé d’un robinet doré, d’un luminaire surdimensionné et d’accessoires pastel.

Drew Hadley

Drew Hadley

CHAMBRE

Pour créer une atmosphère apaisante et un sentiment d’espace malgré une superficie restreinte, Maude a misé sur la sobriété en limitant le nombre de meubles et d’objets déco. De cette façon, les quelques articles choisis avec soin et les motifs de la literie ont un bel effet visuel. «J’aime l’imprimé floral. Il apporte un air d’été à l’année. C’est mon côté granny chic.»

Drew Hadley

SALLE DE BAINS

La pièce, toute petite, déborde de charme grâce à son carrelage rétro noir et blanc et à son joli meuble-lavabo, métamorphosé grâce à une couche de peinture à mélamine ocre et à de nouvelles poignées peintes en doré. «La prochaine étape sera de remplacer le robinet par un modèle cuivré ou doré afin d’apporter une touche sophistiquée et plus chaleureuse», conclut la designer.

Drew Hadley

Stylisme | Valérie Gilbert