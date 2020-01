Si vous êtes adepte du look minimaliste, des meubles en bois aux lignes modernes et intemporelles, des couleurs neutres et des accessoires design, le look scandinave est définitivement pour vous! Laissez-vous inspirer par ce grand classique!

Nordic Design | Petra Bindel

Binti Home

Int2 Architecture

Nordic Design | Petra Bindel

Sinato

Jonas Gustavsson

Nordic Design | Petra Bindel

Paulina Arcklin

Interior Magasinet Line | T. Klein

Marimekko Nordic Design

Paulina Arcklin