Les effets de l'exposome sur la peau

En contact direct avec l'environnement extérieur, la peau se retrouve extrêmement exposée aux agressions. Qu’est-ce que l’exposome? Quel impact a-t-il sur la peau? Voici ce qu'il y a à savoir.

À voir aussi: 7 trucs pour réduire l'apparence des cernes

La peau est le plus grand organe du corps humain puisqu’elle le recouvre en entier. Elle protège notre organisme de l’environnement extérieur. La peau participe aussi à la régulation thermique (par la transpiration), à la production de vitamine D et à la cicatrisation des plaies, mais cet organe vital se retrouve exposé à de nombreuses agressions. C’est pourquoi les laboratoires Vichy a réuni un groupe d’experts pour étudier l’exposome et ses effets sur la peau. Vichy est devenue la première marque de cosmétiques à investiguer l’exposome.

1. Qu'est-ce que l'exposome?

L’exposome désigne l'ensemble des facteurs non génétiques, externes ou internes, auxquels une personne est exposée tout au long de sa vie. Ces facteurs incluent:

Les rayons UV : le rayonnement ultraviolet, la lumière bleue, etc.

La pollution atmosphérique et industrielle

Les conditions climatiques (température, l’humidité, etc.)

La nutrition

Le style de vie (stress, la fatigue, la consommation d’alcool, etc).

Les variations hormonales

Le tabagisme (incluant la fumée secondaire)

Ces facteurs affectent directement la barrière cutanée.

2. Les impacts de l'exposome sur la peau

La peau protège notre corps de l'environnement extérieur, mais elle est aussi le miroir de notre organisme, elle reflète notre façon de vivre. La santé de la peau est à la fois influencée par la génétique et par l'environnement. Lorsque la couche la plus superficielle de l’épiderme est compromise, la peau devient plus vulnérable à tous les autres facteurs de l’exposome, dont l’effet cumulatif, à long terme, est responsable de l’apparition des signes de l’âge. Selon notre lieu de vie et notre mode de vie, les effets sur la peau peuvent varier.

3. Contrer les effets de l’exposome

Quelques gestes simples peuvent contribuer à contrer les effets de l'exposome sur la peau.

Nettoyer sa peau au quotidien pour entre autres, bien enlever les particules polluantes.

Hydrater sa peau avec des soins ciblés (crème de jour, sérum, soin antioxydant). Une bonne option pour protéger et réparer les dommages, la crème Liftactiv Supreme. C’est un soin de jour qui combat les rides et le manque de fermeté tout au long de la journée, mais aussi à long terme. D'ailleurs, tous les soins du visage Vichy contiennent leur eau thermale minéralisante qui contribue à rendre la peau plus forte et la protège des agressions de l’exposome.

Manger équilibré

Appliquer une protection solaire à chaque exposition, même en hiver

Dormir suffisament

Réduire son stress

Boire de l’eau régulièrement

Pour plus d'information, visitez le www.vichy.ca