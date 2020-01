Ceux qui ont des chats seraient plus intelligents

Un professeur de psychologie à l'Université Carroll, située à Waukesha dans le Wisconsin, prétend que les personnes qui ont des chats sont plus intelligentes que celles qui ont des chiens.

Selon l’étude qu’elle a menée auprès de 600 étudiants, les amoureux des chiens seraient plus énergiques et extravertis, mais aussi plus conformistes. Les gens qui penchent en faveur des chats seraient plus introvertis, plus ouverts d’esprit et plus sensibles. Ils auraient aussi tendance à être opportunistes plutôt que de suivre les règles.

Pour arriver à ces résultats, Denise Guastello a demandé aux participants de déterminer s’ils penchaient plus pour les chats ou pour les chiens. Ils devaient ensuite énumérer les traits de personnalité qu’ils estimaient chez leur animal favori. Finalement, les étudiants devaient répondre à une série de questions pour évaluer leur personnalité. Les amoureux des félins ont obtenu de meilleurs résultats dans lors des tests d’intelligence.

Sur les 600 participants, 60% d’entre eux se considéraient amoureux des chiens, alors que seulement 11% favorisaient les chats. Les autres aimaient les canins autant que les félins.

Selon les résultats de l’étude, les gens qui aiment les chiens ont tendance à apprécier la compagnie de leur toutou, alors que c’est l’affection que recherchent les amoureux des chats chez leur animal. L’enseignante de l’université affirme aussi que les personnes ont tendance à se procurer un animal qui leur ressemble. Par exemple, le chat est perçu comme un animal indépendant et affectueux.

Un des facteurs qui contribue à associer différents types de personnalités aux chats et aux chiens est l’environnement qu’ils préfèrent. Denise Guastello a d’ailleurs présenté cet argument lors de la réunion annuelle de l’Association for Psychological Science.

Selon ses recherches, il est logique que les gens qui aiment les chiens soient plus vifs parce qu’ils ont tendance à adopter les comportements de leur animal de prédilection. Ils aiment être à l’extérieur et sont très sociaux. Les personnes qui préfèrent les chats seraient bien à la maison comme l’animal n’a pas besoin d’être promené tous les jours.

Comme l’étude a été réalisée auprès d’étudiants universitaires, les résultats ne s’appliquent pas nécessairement sur les autres groupes d’âge.