Les 10 plus belles chansons d'amour de tous les temps

La romance, elle commence parfois à travers les paroles de notre artiste favori. Parce que l'amour, ça se célèbre tous les jours, voici les 10 chansons d'amour qui pourraient vous faire perdre la tête le jour de votre mariage.

Une chance qu'on s'a, Jean-Pierre Ferland

When You Love Someone, Brian Adams

Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion

I Will Always Love you, Whitney Houston

On va s'aimer encore, Vincent Vallière

Perfect, Ed sheeran

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, Francis Cabrel

All Of Me, John Legend

J't'aime tout court, Nicolas

Can't Help Falling To You, Haley Reinhart