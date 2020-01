3 bonnes cuvées australiennes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des vins réconfortants pour janvier

1. Shiraz 2017

The Barossan – Peter Lehmann

Barossa Valley – Australie

Code : 13525535

Prix : 19,95 $

Sucre résiduel par litre : 4,2 grammes

Disponibilités : 140 succursales en province

Servir à 16° C

Ce profond et coloré vin rouge est grandement représentatif des nombreuses cuvées australiennes faites à base du cépage le plus planté de ce pays, la syrah. Il est envoûtant, parfumé, dense, fourni et de bonne mouture. Les viandes saignantes et/ou relevées lui conviendront très bien. Consommez la bouteille dans les 2 années à venir pour profiter de tout son potentiel.

2. Cabernet/Malbec 2017

London Calling – Claymore

Clare Valley – Australie

Code : 13699631

Prix : 19,95 $

Sucre résiduel par litre : 2,8 grammes

Disponibilités : 100 succursales en province

Servir à 16-17° C

Il n'y a pas que de la syrah en sol australien. On retrouve également des milliers d'hectares de cabernet, mais également du malbec. Voici donc un assemblage de ces 2 très connus cépages rouges. Il s'agit d'un produit aux saveurs affirmées qui offre des notes de fruits bien mûrs et un profil assez « Nouveau Monde ». Il n'est ni sucré, ni trop boisé et si vous le servez rafraîchit, il ne sera nullement encombrant pour vos papilles en dégustation. Les plats de longue cuisson à la mijoteuse lui iront à merveille. Je vous suggère de le boire lors des 2 ou 3 années à venir.

3. Shiraz/Grenache/Mourvèdre 2016

Butchers Block – Turkey Flat

Barossa Valley – Australie

Code : 10968171

Prix : 23,75 $

Sucre résiduel par litre : 2,1 grammes

Disponibilités : 125 succursales en province

Servir à 16° C

Cet assemblage rhodanien (grenache, syrah, mourvèdre, ...) allie générosité, densité, caractère et profondeur. Disons que les amoureux de « Pisse-Dru » et autres Beaujolais Nouveaux devraient peut-être s'abstenir, car ce rouge de l'Océanie possède de la chair autour de l'os! Calmez sa fougue en lui servant un filet mignon de cerf, de bœuf ou d'orignal. Ne l'oubliez pas plus de 3 ou 4 ans en cave pour éviter les déceptions.