Poulet Général Hugo

Une recette signée Hugo Saint-Jacques!

À voir aussi : Soupe ramen, œuf mollet, bœuf et légumes

Portions : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients :

Poulet :

1 livre (454g) de hauts de cuisses de poulet désossés, dégraissés et coupés en cubes de 3 ou 4 cm

1 tasse (250ml) de fécule de maïs

1 cuillère à thé (5ml) d’ail en poudre

1 cuillère à thé (5ml) d’oignons en poudre

¼ tasse (60 ml) d’huile végétale pour la cuisson

Sauce :

2 cuillères à soupe (30 ml) de gingembre haché

1 cuillère à table (15 ml) d’ail haché

1 cuillère à table (15 ml) d’huile de sésame

1 cuillère à table (15 ml) de sambal oelek

½ tasse (125 ml) de bouillon de poulet

¼ tasse (60 ml) de vinaigre de riz

2 cuillères à table (30 ml) de sauce poisson

2 cuillères à table (30 ml) de sauce aux huîtres

3 cueillères à table (45 ml) de ketchup

3 cueillères à table (45 ml) de cassonade

Garniture de légumes :

1 poivron rouge coupé en cubes de 3 ou 4 cm

1 poivron jaune coupé en cubes de 3 ou 4 cm

½ oignon rouge coupé en cubes de 2 cm

1 tasse (250 ml) d’oignons verts ciselés

1 tasse de feuilles de coriandre

2 cuillères à table (30 ml) de sésame noir et blanc

Méthode :

1. Pour le poulet : dans un wok (ou grand poêlon), chauffer l’huile végétale à feu élevé. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger la fécule, la poudre de gingembre et la poudre d’oignons. Assaisonner de sel et y enrober les hauts de cuisses. Enlever l’excédent de fécule et colorer dans l’huile (1 à 2 minutes). Une fois bien colorés, les retirer sur un papier absorbant. Réserver

2. Pour les légumes : toujours dans le même wok, ajouter l’huile végétale et y faire sauter les poivrons et l’oignon rouge 1 minute. Retirer et réserver avec les hauts de cuisses de poulet.

3. Pour la sauce : chauffer l’huile de sésame et y ajouter aussitôt le gingembre, l’ail et le sambal oelek. Ajouter ensuite le reste des éléments de la sauce et laisser cuire 1 minute.

4. Ensuite, y ajouter le poulet et les légumes puis cuire 2 minutes pour terminer la cuisson du poulet et des légumes. Du même coup, la fécule du poulet liera la sauce légèrement pour avoir une belle texture sirupeuse.