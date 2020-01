« Blue Monday » : nous avons trouvé la recette du bonheur

Le troisième lundi du mois de janvier est reconnu pour être le jour le plus déprimant de l’année. Le « Blue Monday » a été décrété le jour le plus déprimant de l’année par le psychologue britannique Cliff Arnall. Pour en arriver à ce résultat, ce dernier a pris en compte les températures généralement plus froides, la motivation générale, le temps écoulé depuis l’abandon des résolutions et l’endettement dû aux fêtes.

Son équation, qui n’a rien de scientifique, a pourtant marqué l’imaginaire, au point où de nombreuses personnes s’y sont reconnues. Qui sait, peut-être que l’une de ces actions vous permettra de retrouver le bonheur!

1. Boire du thé noir

Certaines molécules anti-déprime, contenues dans le thé noir, aident à diminuer le taux d’adrénaline, néfaste pour la santé. Ça, c’est sans compter le fait qu’il n’y a rien de plus réconfortant que de boire une tasse de thé chaud.

2. Sourire

Même si vous n’en avez pas envie, le simple fait d’afficher un sourire sur votre visage enverra des signaux positifs à votre cerveau qui, à son tour, s’ajustera à votre comportement physique. Souriez, même si vous n’êtes pas filmés!

3. Écouter de la musique

Votre musique préférée , prenez le temps de l’écouter, en vous attardant aux paroles et aux mélodies. Attention, il se pourrait que vous ressentiez un sentiment de béatitude sur-le-champ.

4.S’étirer de tout son long

Plutôt que de vous connecter aux réseaux sociaux en vous levant le matin, faites quelques exercices simples d’étirements ou répétez des poses de yoga qui vous font du bien. Après, vous ouvrirez votre cellulaire.

5. Prendre du soleil en capsules

Il y a ceux qui, de par leur rythme de vie, n’auront jamais besoin de prendre de supplément de vitamine D et... il y a les autres. Il faut savoir qu’une carence en vitamine D peut avoir des effets néfastes sur l’humeur.

6. Bouger

On ne réinventera pas la roue ici! C’est connu que l’exercice physique contribue au bien-être psychologique. Sachez, toutefois, que vous n’avez pas besoin de vous époumoner pendant une heure sur un tapis roulant : seulement une vingtaine de minutes par jour d'activité, à raison de trois fois par semaine, suffit.

7. Manger des fruits et des légumes

Il n’y a rien de plus agressant pour le corps que d’avoir faim. Pour cette raison, il faut prévoir des collations santé , entre nos trois repas (oui, oui, trois!). Selon une étude, plus vous consommez de fruits et de légumes, plus votre taux de satisfaction face à la vie est élevé.

8. Intégrer le millepertuis

De nombreuses études ont démontré l’efficacité de cette plante pour apaiser certains symptômes liés à la dépression.