Presque végé: un nouveau livre de Geneviève O'Gleman

Dans son nouveau livre Presque végé, Geneviève O'Gleman propose une approche tout en douceur et en flexibilité pour diminuer sa consommation de viande, sans essayer de devenir végétarien du jour au lendemain.

Le végé, c’est la tendance. On a plein de bonnes raisons de faire la transition, mais ce n’est pas nécessairement facile à faire. Il faut le faire un repas à la fois et surtout, sans avoir l’impression de se priver. Le livre Presque végé une façon d’élargir ses horizons, un petit pas à la fois, avec des recettes faciles à cuisiner, savoureuses et gourmandes.

Les recettes ont été pensées pour minimiser le gaspillage alimentaire et utiliser au maximum ce qu’il y a dans le frigo. De plus, de la création des recettes jusqu’aux séances photo, aucun plastique à usage unique n’a été utilisé par Geneviève O'Gleman et son équipe pour ce troisième livre de la collection!