Ceux qui reçoivent des câlins sont en meilleure santé

Chaque année, à la même date, soit le 21 janvier, on célèbre la Journée internationale des câlins. Cette année n’y fait pas exception, surtout qu’à l’ère du numérique, on a intérêt à valoriser le contact humain.

Les études sont unanimes : les caresses ou les câlins déclenchent, chez l’être humain qui le reçoit, un sentiment de bien-être général.

C’est l’ocytocine qui est responsable de cet état, une hormone sécrétée par le cerveau des hommes et des femmes, qui peut survenir notamment pendant l’orgasme. On l’appelle aussi l’hormone de l’attachement.

En plus d’avoir un effet bénéfique sur la santé mentale, la sécrétion régulière de l’ocytocine améliore la santé physique. Plus on reçoit de caresses ou de câlins, moins le rythme cardiaque et la pression sanguine sont élevés.

Évidemment, les câlins peuvent être donnés entre conjoints, entre amis et entre collègues, mais ils peuvent aussi être échangés avec votre animal de compagnie. En effet, cajoler votre chien augmentera aussi votre taux d’ocytocine.

C’est la journée pour répandre de l’amour autour de vous. Qui sait, peut-être y prendrez-vous goût?