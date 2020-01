10 idées déco à manger pour la Saint-Valentin

Vous planifiez un souper d’amoureux pour la Saint-Valentin? Pourquoi ne pas vous amuser à créer des petits délices sous le thème de l’amour. Voici 10 suggestions.

1. Procurez-vous un emporte-pièce en forme de coeur, vous pourrez l’utiliser à l’infini. Ici, on a ajouté un peu de colorant alimentaire à la pâte à biscuit et le tour est joué!

2. Découpez votre pâte à pizza en forme de coeur et découpez les condiments à l’aide de votre emporte-pièce pour une pizza hyper romantique.

3. On concocte des petits cocktails colorés et on les agrémente de petites fleurs délicates.

4. Parfait pour le petit déjeuner au lit!

Martha Stewart

5. Les carrés de «rice crispies» sont probablement un des desserts les plus simples à réaliser. Aucune raison de ne pas s’éclater sur la forme et la couleur!

6. Pour une touche déco sur la table, on découpe des coeurs dans la peau de quelques pommes. On s’assure d’appliquer un peu de jus de citron sur la chair de la pomme pour éviter que celle-ci ne brunisse.

7. Les fraises recouvertes de chocolat sont un classique de la Saint-Valentin. Et pour cause, elles sont délicieuses! On n’hésite pas à expérimenter avec différentes sortes de chocolat ou de caramel!

8. Pour rafraichir les boissons, on opte pour les glaçons en forme de coeur! Et pourquoi ne pas y ajouter quelques grains de pommes grenade ou des petites baies.

Two Loves Studio

9. On apporte une touche romantique à notre salade caprese en coupant notre fromage à l’emporte-pièce.

10. Du maïs soufflé c’est bien. Mai du maïs soufflé garni de sauce au caramel et de bonbons c’est encore mieux!