20 chansons pimpantes qui mettent de bonne humeur

Si la joie de vivre est contagieuse, imaginez quel effet peut avoir une chanson entraînante sur votre morale! Voici la liste d'écoute que vous devez télécharger, si vous avez envie de sourire à pleines dents.

• À lire aussi: Les 10 plus belles chansons d'amour de tous les temps

1. Walking On Sunshine, Katrina & The Waves

2. Dance Monkey, Tones and I

3. PDA, Scott Helman

4. Ho hey, The Lumineers

5. Happy, Pharrell Willians

6. You Can't Hurry Love, Phil Collins

7. Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin

8. Dancing Queen, Abba

9. (I've Had) The Time Of My Life, Bill Medleym Jennifer Warnes

10. Alors on danse, Stromae

11. I Got a Feeling, The Black Eyed Peas

12. Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper

13. Hawaiienne, Les trois accords

14. Livin' On A Prayer, Bon Jovi

15. Uptown Funk, Mark Ronson et Bruno Mars

16. I Got You (I Feel Good), James Brown

17. Happy Together, Turtles

18. Don't Stop Me Now, Queen

19. Les coloriés, Alex Nevsky

20. Shake It Off, Taylor Swift