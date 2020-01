5 astuces pour une buanderie bien organisée

C’est le rêve de bien des propriétaires: un espace utilitaire parfaitement organisé où faire la lessive, le repassage et les menus travaux de couture. Voici les meilleures astuces des pros pour aménager une salle de lavage pratique et stylée.

1. ESPACE OPTIMISÉ

Drew Hadley

Habiller un mur complet de rangements était la solution tout indiquée pour rentabiliser l’espace dans cette salle de lavage étroite. S’y côtoient des paniers à linge, des tiroirs, des casiers pour les serviettes ainsi qu’un pratique tiroir auquel suspendre les vêtements délicats. De grands carreaux de céramique mate et quelques accessoires coquets confèrent à la pièce une allure moderne et invitante.

2. COULEUR PIMPANTE

Angus McRitchie

Si la salle de lavage est un endroit dont on néglige souvent la déco, ce n’est pas le cas ici! On a misé sur la couleur – un délicat bleu menthe – et sur de jolis accessoires qui procurent beaucoup de charme à la pièce. Les armoires shaker, le store en tissu jaune, le tapis à larges rayures et la céramique noire composent un décor qui a du caractère. Parmi les accessoires sympas et pratiques, notons la tringle en métal noir, les étendoirs escamotables sous la fenêtre et le distributeur de boissons utilisé pour le savon à lessive.

3. CAMPAGNE MODERNE

Drew Hadley

Cette salle de lavage s’inspire du style farmhouse. Les appareils à grande capacité permettent de faire de grosses brassées et d’expédier rapidement la corvée de lessive. L’agencement soigné des rangements ouverts et fermés crée un espace fonctionnel et ordonné. La quincaillerie décorative et le comptoir noirs apportent un contraste élégant.

4. STYLE PARISIEN

Phil Crozier

Avec un tel espace, étroit et en longueur, il fallait profiter du moindre recoin. Ainsi, certains rangements montent jusqu’au plafond. Pour accéder aux objets en hauteur, on a installé une échelle en bois qui agit aussi comme un bel ajout esthétique. Sous le long comptoir, les tiroirs coulissants offrent un accès aisé à leur contenu. Pour le look, on a associé un dosseret en carrelage blanc classique à des armoires shaker noires rythmées de jolies poignées dorées. L’ensemble se révèle tonique, chic et prêt à traverser le temps.

5. FORMULE TOUT INCLUS

Drew Hadley

Cette salle de lavage de luxe comporte tout ce qu’il faut pour faciliter la tâche: un évier où faire tremper les vêtements, un grand comptoir destiné au pliage et des rangements escamotables pour le séchage à l’air libre. S’ajoute à cela le défroisseur à vapeur, qui fait disparaître les odeurs et élimine la corvée du repassage, repoussant les visites chez le nettoyeur. La pièce ne comportant pas de fenêtre, on a conçu un bon plan d’éclairage et misé sur des armoires au fini lustré pour faire voyager la lumière.