C'est bon à savoir: les produits HYDRA+

Avec la saison de la grippe qui bat son plein, Jean-François Baril nous présente les produits HYDRA+, des breuvages de réhydratation de choix au goût délicieux. Ils aident à revenir rapidement à l’état normal et à reprendre les activités quotidiennes en prévenant la déshydratation, notamment causée par

La diarrhée et les vomissements

La fièvre

Le voyage (conditions sèches de la cabine en avion, diarrhée du voyageur, exposition prolongée à la chaleur intense)

Les activités physiques (à haute intensité)

Convenant aux adultes comme aux enfants, HYDRA+ est un breuvage fait de vrai jus de fruits, sans agents de conservation ni arômes et colorants artificiels. Assurant une réhydratation optimale rapidement et efficacement, HYDRA+ contient 75 % moins de sucre et 4 fois plus d’électrolytes que les boissons sportives régulières avec électrolytes, et son goût est hautement supérieur. HYDRA+ est disponible en format prêt-à-boire et en format poudre pratique, dans une gamme de saveurs délicieuses.