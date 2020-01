Mieux vivre les moments difficiles

Le psychologue Marc-André Dufour a publié l'ouvrage «Se donner le droit d'être malheureux» dans l'espoir d'aider plus de gens à passer par dessus les moments difficiles. Voici quelques uns de ses conseils.

1. Faire preuve d’honnêteté

Le réflexe de plusieurs devant des moments douloureux, c’est de se changer les idées, de fuir la tristesse. Toutefois, selon Marc-André, il est important d'être honnête avec soi-même, de se poser les bonnes questions, de mettre des mots sur ce que l'on vit et de le partager avec de proches.

2. La métaémotion, qu'est-ce que c'est?

La métaémotion, c’est de poser un jugement par rapport à ce que l’on ressent, par exemple, avoir honte de nos émotions. On le fait sans même s'en rendre compte. Cette tendence nous isole, nous plonge dans un certain déni et nous empêche de reconnaître clairement la détresse que nous ressentons. Soyez clément avec vous-même et rappelez-vous que ce que vous ressentez est légitime.

3. Se donner le droit d’être malheureux

Nos émotions nous révèlent des informations importantes et nous indiquent lorsqu'une situation problématique mérite notre attention. En écoutant ces émotions douloureuses, il devient plus facile d'identifier leurs sources et ce qu’on peut faire pour rétablir notre confort émotionnel. Accepter les moments malheureux, qui sont comme des parenthèses dans notre vie, nous permettrait parfois d’être plus heureux. C'est en reconnaissant notre malheur qu'on arrive à aller chercher de l'aide et à finalement résoudre la situation problématique.