Pierre Hébert a lancé son spectacle Le goût du risque en se présentant comme «l’humoriste mystère» il y a trois ans. Pour conclure sa tournée, il a décidé d'offrir 9 ultimes représentations à 20$ et elles affichent déjà complet! Il a acquis une place de choix dans le cœur du public et n’a plus rien d’un mystère pour personne. Également auteur, concepteur et animateur, tout ce qu’il touche se transforme en rire!

