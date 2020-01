Une maison au style contemporain

L’aménagement intérieur de cette maison marie des accents de couleurs chaudes à une grande diversité de matières. On l’a pensé pour rendre les lieux conviviaux et au goût du jour, le tout dans un style contemporain.

Jonathan Lavoie et Simon Ouellette, de Zone i, sont animés par une passion commune: rénover des maisons pour les revendre. Jonathan Lavoie a vécu dans celle-ci avant de s’en séparer il y a quelques mois. «C’était une petite maison d’un étage située dans un quartier en pleine expansion. Elle date de 1910. L’intérieur était divisé en plusieurs pièces exiguës et le sous-sol était inhabitable», explique-t-il.

Les cloisons du rez-de-chaussée ont été abattues lors des travaux, et le sous-sol comprend aujourd’hui une cave à vin et un salon de dégustation. «On a ajouté un étage où se trouvent les chambres et la salle de bains, ce qui a permis d’agrandir les espaces communs», dit l’entrepreneur, dont l’objectif était de créer des aires de vie conviviales parfaites pour recevoir.

ENTRÉE

Le noir, omniprésent, se trouve autant dans certains détails que sur des éléments architecturaux comme la structure de l’escalier et le mur en bois brûlé. Sur cette toile de fond, la console rose et le pouf glamour blanc et doré sont bien mis en valeur.

Drew Hadley

Rénovation et aménagement Jonathan Lavoie et Simon Ouellette de Zone i

SALLE À MANGER

«Le décor s’adapte aux différents besoins, notamment grâce à la pratique table sur roulettes et à la bande DEL, intégrée au plafond, qui diffuse de la lumière de diverses couleurs afin de transformer l’ambiance.» Mais ce sont les panneaux muraux en relief qui attirent immédiatement le regard: «C’est le plus grand mur de la maison. On lui a ajouté de la texture pour en faire l’élément fort de l’espace», explique Jonathan.

Drew Hadley

Panneaux muraux Plafond & Mur Élégant • Table Ikea • Chaises Wazo Furniture • Luminaires Royaume Luminaire

SALON

Ici, on a marié un canapé orange vibrant, un tapis à motifs géométriques et des coussins à motifs floraux. Cet assemblage de couleurs et de formes permet de bien distinguer cet espace de la salle à manger située juste à côté, même si les accents noirs sont encore en vedette.

Drew Hadley

Canapé Structube • Fauteuil Prunelle • Table basse en matériaux recyclés Zone i • Lampadaire Réno-Dépôt • Tapis Ikea • Coussins et cadre Bouclair

CUISINE ET CAVE À VIN

Les électroménagers noirs, de plus en plus appréciés, sont intégrés dans un mur complet de rangements blancs, très discrets. Pour maintenir la sobriété tout en créant un contraste, les autres armoires sont grises. Le dosseret marbré lustré apporte une bonne dose d’élégance à l’ensemble. La cave à vin de luxe est équipée du même système d’éclairage qu’au salon pour produire un effet visuel magique le soir venu.

Drew Hadley

Armoires Armoires BIGO • Dosseret Carreaux Métro • Comptoirs Décor de Pierres

CHAMBRE PRINCIPALE

À l’étage, on a aménagé la salle de bains ainsi que trois chambres avec un walk-in accessible à chacune. Dans la chambre principale, le décor met à l’honneur les ornements mauresques. Pour ne pas tomber dans la surcharge, on a revisité le genre en privilégiant des couleurs neutres. L’effet est à la fois riche et d’une grande douceur.

Drew Hadley

Mobilier, literie, lampes et accessoires Décor Maria

SALLE DE BAINS

Les dalles grand format font paraître la salle de bains plus vaste. La douche italienne est subtilement délimitée par un panneau vitré et un carrelage à motif. Le miroir, ceinturé de bandes lumineuses tactiles allant du blanc chaud au blanc froid, est idéal pour parfaire le maquillage. Enfin, petit élément de luxe: le porte-serviette chauffant garantit le confort après le bain ou la douche.

Drew Hadley

Meuble-lavabo, baignoire, miroir et porte-serviette chauffant Bain Dépôt