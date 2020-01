Les 10 chats les plus beaux du monde

On le sait : le nôtre, c'est toujours le plus beau. Comme on ne possédait pas une photo de chacun d'eux, on a dû se tourner vers les 10 autres chats les plus beaux de la planète. Ils ne sont peut-être pas aussi mignons que le nôtre, mais presque...!

1. Thor

🐯 Une publication partagée par Thor The Bengal (@bengalthor) le le 9 Mai 2015 à 11 h 29 m PDT

Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram, tout porte à croire que la beauté de ce chat bengal en a fait craquer plus d'un... en commençant par nous! Son pelage est si impeccable qu'on en oublie (presque) ses yeux perçants.

2. Smoothie

Ce chat est si mignon qu'il nous fait sourire à tout coup. Ce sont plus de 2 millions de personnes qui aiment le suivre dans ses aventures poilues!

3. Iriss et Abyss

Avec leurs yeux verts et bleus, les jumelles Iriss et Abyss ont tout ce qu'il faut pour briser internet. Encore une fois, des millions d'abonnés suivent leurs pas légers jusqu'en Russie!

4. Coby

Ce chat a le pouvoir de vous hypnotiser. Ses yeux, d'un bleu éclatant, sont mis en contraste avec son pelage blanc et soyeux. Quelle beauté!

5. Venus

Ce chat a deux visages : un côté du visage est de couleur noire, alors que l'autre est caramel. Cette particularité exceptionnelle le rend très attachant.

6. Univers

Sur le web, les internautes ont surnommé ce chaton « le chat de l'univers », en raison de la particularité de ses yeux.

7. Muta et May

Il est déjà trop tard, notre coeur est complètement conquis par Muta, ce singulier chat. Sa petite soeur est tout aussi mignonne... c'est de famille!

8. Leonidas

Sur Instagram, on le surnomme simplement Leo. Il a un compte (Instagram) conjoint avec Orion, son partenaire de vie. Leo sait attirer l'attention avec ses coiffures, toujours impeccables.

9. Aurora

Aurora est une VRAIE princesse. Souvent, elle est vêtue d'une couronne argentée ou d'une crinoline vaporeuse. Elle a tout pour être une fière héritière de la reine.

10. Hamilton

Ce n'est pas surprenant qu'on le surnomme le chat « hipster ». Sa moustache pourrait lui donner un air sérieux, mais c'est plutôt le contraire qui se produit!