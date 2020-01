La signification des anniversaires de mariage : quelle noce célébrez-vous cette année?

À chaque instant, quelque part dans le monde, quelqu’un célèbre un anniversaire de mariage. Chaque année qui passe auprès de l'être aimé a une signification différente. Que vous soyez mariés depuis un an ou soixante ans, découvrez que ce l’année à venir réserve pour votre couple.

La tradition veut que chaque année de mariage soit associée à une matière, qu’elle soit végétale, animale ou minérale. Au fil des ans, les matériaux deviennent de plus en plus solides et précieux, un peu comme les fondations d'une relation.

1 an de mariage : Noces de coton

Le coton est une matière particulièrement douce, fragile et légère. Le coton possède une particularité qui peut ressemble à celle d'une relation : seuls, les fils sont délicats, mais ils deviennent ultrarésistants lorsqu'on les entrelace. Les noces de coton sont donc le symbole des liens qu'il reste à tisser pour une heureuse vie.

2 ans de mariage : Noces de cuir

3 ans de mariage : Noces de froment

4 ans de mariage : Noces de cire

5 ans de mariage : Noces de bois

Le bois est dense et rigide. Après cinq ans passés aux côtés de votre douce moitié, vous savez maintenant que vos bases sont solides. Le bois fait aussi référence à l'arbre, qui s'est bien enraciné dans le sol pour pouvoir grandir et croître.

6 ans de mariage : Noces de chypre

7 ans de mariage : Noces de laine

8 ans de mariage : Noces de coquelicot

9 ans de mariage : Noces de faïence

10 ans de mariage : Noces d'étain

Si vous célébrez vos noces d'étain, c'est qu'une décennie vous unit à l'homme ou la femme de votre vie. L'étain est un matériau qu'on utilise pour protéger d'autres métaux parce qu'il résiste à la corrosion. En plus d'être malléable, cette couche protectrice est solide. Les noces d'étain symbolise le sérieux avec lequel vous avez traité votre relation.

11 ans de mariage : Noces de corail

12 ans de mariage : Noces de soie

13 ans de mariage : Noces de muguet

14 ans de mariage : Noces de plomb

15 ans de mariage : Noces de crystal

Après quinze ans, vous avez su jouir de la pureté des débuts de votre amour, mais vous avez aussi compris combien cet amour pouvait être fragile. Les noces de cystal vous rappellent que cette relation est précieuse et qu'elle mérite une attention particulière.

16 ans de mariage : Noces de saphir

17 ans de mariage : Noces de rose

18 ans de mariage : Noces de turquoise

19 ans de mariage : Noces de cretonne

20 ans de mariage : Noces de porcelaine

S'il y a vingt ans que vous avez uni votre vie à celle de votre douce moitié, c'est certainement que vous avez traversé une tonne d'obstacles, ensemble. Les noces de porcelaine veulent que vous preniez conscience de la force de votre relation : aucun choc ne peut vous écorcher.

21 ans de mariage : Noces d'opale

22 ans de mariage : Noces de bronze

23 ans de mariage : Noces de béryl

24 ans de mariage : Noces de satin

25 ans de mariage : Noces d'argent

Voilà un quart de siècle que votre amour fleurit au sein de votre relation. Vous aurez compris qu'après vingt-cinq ans, la richesse de votre amour repose sur un lot d'expériences et d'aventures que vous avez traversé ensemble. Ensemble, vous êtes plus riches, non?

26 ans de mariage : Noces de jade

27 ans de mariage : Noces d'acajou

28 ans de mariage : Noces de nickel

29 ans de mariage : Noces de velours

30 ans de mariage : Noces de perle

Si, après trente longues et belles années, vous êtes toujours avec votre conjoint, c'est qu'ensemble vous avez appris à vous définir en tant que couple, mais aussi à vous épanouir en tant qu'individu. Un peu comme les perles, que l'on retrouve dans les mollusques, votre couple possède un lustre et une forme unique qui s'est scuptés avec le temps, en fonction de votre personnalité et de vos épreuves.

31 ans de mariage : Noces de basane

32 ans de mariage : Noces de cuivre

33 ans de mariage : Noces de porphyre

34 ans de mariage : Noces d'ambre

35 ans de mariage : Noces de rubis

36 ans de mariage : Noces de mousseline

37 ans de mariage : Noces de papier

38 ans de mariage : Noces de mercure

39 ans de mariage : Noces de crêpe

40 ans ​de mariage : Noces d'émeraude

L'émeraude est une pierre aussi précieuse que l'amour qui unit ceux qui choisissent d'être ensemble pendant quarante ans. Les noces d'émeraude se célèbrent souvent dans une période de grands bouleversements professionnels et familiaux pour le couple.

41 ans ​de mariage : Noces de fer



42 ans ​de mariage : Noces de nacre



43 ans ​de mariage : Noces de flanelle



44 ans ​de mariage : Noces de topaze



45 ans ​de mariage : Noces de vermeil



46 ans ​de mariage : Noces de lavande



47 ans ​de mariage : Noces de cachemire



48 ans ​de mariage : Noces d'améthyste



49 ans ​de mariage : Noces de cèdre





50 ans ​de mariage : Noces d'or





Non seulement l'or reste intact avec le temps, mais il a aussi conserve son lustre et sa couleur dorée. Si on l'envie autant, c'est qu'il n'est pas si accessible : il faut investir pour s'en procurer. Les noces d'or soulignent l'investissement des couples pour leur famille, mais aussi pour leur couple.

51 ans ​de mariage : Noces de camélia



52 ans ​de mariage : Noces de tourmaline



53 ans ​de mariage : Noces de merisier



54 ans ​de mariage : Noces de zibeline



55 ans ​de mariage : Noces d'orchidée



56 ans ​de mariage : Noces de lapis-lazuli



57 ans ​de mariage : Noces d'azalée



58 ans ​de mariage : Noces d'érable



59 ans ​de mariage : Noces de vison

60 ans ​de mariage : Noces de diamant



Les noces de diamant sont de plus en plus rares et, par le fait même, de plus en plus précieuses. Le diamant symbole la pureté, la franchise et l'engagement. Ceux qui célèbrent un soixantième anniversaire ont de quoi être fiers!