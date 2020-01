Les premières photos des bébés pandas du zoo de Berlin

Très attendus par les visiteurs locaux et internationaux, les premiers clichés des deux bébés pandas du zoo de Berlin peuvent enfin circule dans les médias. Les nouveautés nées ont été présentées brièvement aux médias, mercredi, avant de pouvoir parader devant les curieux dès jeudi.

Les principaux intéressés au pelage soyeux noir et blanc sont deux mâles, qui ont vu le jour le 31 août 2019 au zoo de Berlin après une insémination artificielle.

C'est devant les lentilles de caméras et les sourires amusés, mercredi, que les mammifères ont exploré leur enclos fermé par une vitrine de verre avec leur mère.

Dès jeudi, les visiteurs de partout seront invités à venir découvrir les bébés pandas. La direction de l'établissement se prépare à un afflux de visiteurs. Elle a même décidé d’ouvrir davantage de caisses à l’entrée et d’embaucher du personnel de sécurité pour gérer un éventuel encombrement dans l’enclos qui leur est réservé dans le zoo.

Les responsables ont choisi de leur donner les noms suivants : Meng Xiang et Meng Yuan, qui signifient respectivement «Rêve désiré» et «Rêve réalisé». Toutefois, des petits noms d'amour leur ont déjà été attribués par les soigneurs du Zoo de Berlin. Ceux-ci les surnomment Pit et Paule.

Ces noms leur ont été attribués probablement en hommage à leurs parents qui s'appellent Meng Meng et Jiao Qing, qui signifient «Petit rêve» et «Petit trésor». Ils sont les seuls animaux de cette espèce visibles aujourd’hui en Allemagne. L'arrivée de Meng Meng et Jiao Qing en 2017 fut d'ailleurs marquante. Ils sont considérés comme des trésors nationaux en Chine.

Le zoo berlinois paie environ un million de dollars par an à la Chine pour les animaux adultes, une somme qui, selon Pékin, est réinvestie dans des projets de protection des espèces menacées.