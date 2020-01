Une maison simple et moderne

Lumineuse et raffinée, cette maison familiale de Vancouver est rafraîchissante de simplicité.

Lorsque la designer d’intérieur Michelle Lee Jin a visité cette vaste maison de 2800 pi2 pour la première fois, elle a constaté qu’elle aurait beaucoup de travail à faire pour la rendre chaleureuse. Forts d’une grande conscience environnementale, les propriétaires avaient conçu une demeure écolo et adaptée au quotidien d’une famille, sans réussir, toutefois, à la décorer à leur image.

Cette maison blanche et vide représentait donc une toile vierge pour Michelle, qui avait pour mission de créer une atmosphère mariant les goûts particuliers des occupants: l’un désirait un style scandinave, l’autre, qui préfère les éléments plus traditionnels, voulait absolument du bois foncé. Au final, le décor imaginé par la designer, largement inspiré de l’esthétique hollandaise, a su plaire à chacun. La demeure se démarque par sa palette de couleurs claires, rehaussée par des accents noirs et des touches de bois savamment dosées.

Janis Nicolay

Constructeur Rich Mullen, Solaris Properties • Aménagement Michelle Lee Jin, designer d’intérieur

Janis Nicolay

SALON

«Les lignes épurées et la teinte noire du foyer sont grandement adoucies par les tables tout en rondeurs, le tapis de laine et la texture veloutée du canapé», dit Michelle. Pour ajouter de la vie, deux belles grosses plantes ont suffi. Point focal de la pièce, la toile abstraite, qui a été réalisée par une artiste de la région.

Janis Nicolay

Foyer Blenard’s Decor • Tables basses Brent Comber Originals

Janis Nicolay

Canapé et fauteuils Fullhouse Modern • Table d’appoint cylindrique, jeté (sur le canapé) et coussin (sur le fauteuil) Provide • Coussin (sur le canapé) cb2.ca • Tapis Salari • Tableau Sarah Delaney

Janis Nicolay

SALLE À MANGER

Le luminaire composé de globes en verre transparent et coloré et les trois tableaux aux teintes pastel délimitent l’espace salle à manger. Le buffet en noyer et la table s’intègrent avec fluidité à l’architecture. «J’ai voulu créer un tout harmonieux en privilégiant des lignes horizontales, inspirées de la longue fenêtre en hauteur», explique Michelle. Les plantes, les peaux de mouton et les chaises noires ajoutent texture et contraste.

Janis Nicolay

Table Lock and Mortice • Chaises et peaux de mouton espace d. • Buffet Kitchen Art Design • Suspension Bocci • Revêtement de sol Solaris Properties • Vase haut en terre cuite et petit vase blanc EQ3 • Bol blanc et bol noir Provide • Chandeliers et bougies Old Faithful Shop • Tableaux Sara Genn

SALLE FAMILIALE

La salle familiale est aménagée en aire ouverte avec la cuisine et la salle à manger. Dans tout ce grand espace, les enfants peuvent circuler facilement et même jouer sans risque grâce aux zones larges et dégagées. Le mur donnant sur la terrasse et la rampe d’escalier, tous deux vitrés, permettent de garder le lieu très lumineux. Comme partout dans la maison, le décor est sobre et élégant, et la palette de teintes claires met le bois en valeur.

Janis Nicolay

Canapé BoConcept • Coussins Provide • Tableau Rubeena Ratcliffe

CUISINE

Des armoires qui montent jusqu’au plafond et de nombreux tiroirs intégrés à l’immense îlot: la pièce abonde en rangements pour suffire aux besoins de la famille. Pour un quotidien sans souci, les comptoirs sont en quartz, une matière facile à entretenir, et les surfaces de préparation, généreuses, pour pouvoir cuisiner à plusieurs. Afin de rappeler la teinte foncée du bois de l’îlot, on a intégré au mur d’armoires une étagère ouverte où on expose quelques accessoires choisis. La touche de noir, ici, est apportée par les tabourets.

Janis Nicolay

Comptoirs en quartz Pebo Stones • Électroménagers Coast Appliances • Évier et robinet Universal Supply • Pichet et planche en bois EQ3

Janis Nicolay

Armoires et îlot Kitchen Art Design • Suspensions Cedar & Moss • Tabourets Vancouver Special • Assiette, salière, poivrière et trio de vases (dans l’étagère) cb2.ca

COIN BAR

Cette petite zone crée une rupture amusante avec le style général de la résidence. Le tableau d’art populaire et les bouteilles colorées – principalement des scotchs, dont le propriétaire est amateur – rendent l’espace irrésistible.

Janis Nicolay

CHAMBRE PRINCIPALE

Ici, Michelle a introduit le bois par l’entremise d’une structure en noyer avec chevets intégrés. Elle y a associé un lit rembourré en laine grise et une literie toute blanche. «J’ai voulu créer un look d’hôtel-boutique, qui distingue cette pièce du reste de la maison», mentionne la designer.

Janis Nicolay

Structure en noyer Kitchen Art Design • Lit et vase jaune EQ3 • Literie et bougie parfumée West Elm • Appliques Cedar & Moss • Tapis Burritt Bros

Janis Nicolay

SALLE DE BAINS

Le meuble-lavabo en noyer délavé s’inscrit parfaitement dans la ligne directrice de l’aménagement. Les touches de noir, chères à la designer, sont ici plus présentes: on les retrouve sur l’applique, les accessoires en nickel et le tapis en coton qui mène à la douche vitrée; l’effet est chic, mais ne dénature pas l’esprit tout en simplicité de la maison.

Meuble-lavabo Kitchen Art Design • Comptoir Pebo Stones • Carrelage (sol et murs) Ames Tile & Stone • Lavabos Kohler • Robinetterie Aquabrass • Applique Cedar & Moss • Tapis EQ3 • Serviettes et accessoires (sur le comptoir) cb2.ca • Tableau Scott Sueme