Une salle de bains ultra-chic

Résolument élégante, cette salle de bains principale se démarque par un mariage judicieux d’éléments tendance et classiques.

Située dans une maison du quartier de Ledbury Park, à Toronto, cette salle de bains principale a été entièrement rénovée. Un bain à remous en angle prenait beaucoup de place dans la pièce et la propriétaire, Samantha Goren, a voulu réorganiser l’espace pour le rendre plus fonctionnel. Elle souhaitait également un environnement lumineux, moderne et des revêtements marbrés. La designer a opté pour des dalles de grès cérame grand format imitant le marbre afin de limiter les coûts par rapport à la pierre naturelle.

Kiely Ramos

À la fois épurée et arrondie, la baignoire s’inscrit dans le style transitionnel.

Kiely Ramos

Le noir mat est une tendance forte pour la robinetterie et les articles de quincaillerie. Ici, il tranche avec chic sur les murs clairs et les panneaux vitrés.

La niche est aussi pratique qu’un rangement mobile, mais elle se fond mieux au décor.

ASTUCES DE PRO

Le miroir s’étend sur toute la largeur du meuble-lavabo pour procurer un effet de grandeur.

Les accessoires en laiton satiné adoucissent le côté ultramoderne du noir et blanc tout en rendant la pièce plus chaleureuse.

La baignoire autoportante a permis de gagner de la place pour installer une très grande douche, bien pratique pour que les enfants puissent se laver en même temps.

Kiely Ramos

Le cadre noir du miroir fait écho à la structure de la cabine de douche.

Les appliques à doubles néons fixées à même le miroir fournissent un éclairage idéal pour la toilette et le maquillage.

LA SALLE DE BAINS EN DÉTAIL

Aménagement Mirelle Goren Interiors • Réalisation des travaux Vamirro Construction • Meuble-lavabo Muti Kitchen & Bath • Carrelage (marbré et en chevrons) Ciot • Mosaïque (sol de la douche) Céragrès • Baignoire Virta Bathroom Furniture • Toilette Neptune • Robinetterie Aquadesign, Brizo, Carimali • Miroir réalisé par Mirelle Goren Interiors et Vamirro Construction • Suspension et porte-savon cb2.ca • Appliques, tabouret en bois, vases et serviettes Elte MKT • Tabouret fini laiton West Elm • Porte-serviette Restoration Hardware