11 cuisines qui nous font rêver

Quelle est la cuisine idéale? Un lieu de rassemblement où l'on prépare et partage de bons repas avec famille et amis pour certains, un havre de paix pour les autres. Une chose est sûre, ces cuisines se démarquent tant par leur style que par leurs fonctionnalités.

1. Une cuisine contemporaine et accueillante où le blanc domine pour créer un décor au luxe raffiné.

Janis Nicolay

2. Une cuisine qui marie la nuance chaleureuse du teck à du gris foncé pour un look résolument moderne.

Drew Hadley

3. Cette cuisine adopte un air à la fois actuel et chaleureux grâce à l’utilisation bien dosée du verre et du bois.

Yves Lefebvre

4. Une cuisine qui conserve l’esprit d’antan de la maison de campagne ancestrale tout en bénéficiant des avantages de la modernité.

André Rider

5. Encore rare dans la cuisine, le bleu est pourtant une couleur intemporelle et fraîche qu’il fait bon associer à des matériaux chaleureux comme le laiton et le bois.

Drew Hadley

6. Une cuisine spacieuse et moderne qui joue sur les contrastes des couleurs et des finis – le noir et le blanc, le lustré et le satiné.

Bruno Petrozza

7. Une cuisine organisée, fonctionnelle et élégante.

Drew Hadley

8. Le motif du dosseret, peint à la main, contraste avec les autres éléments et attire le regard.

André Rider

9. Une cuisine luxueuse et moderne dans cette maison construite en montagne où le bois exotique est à l'honneur.

Dominic Boudreau

10. Le look actuel de cette cuisine crée un environnement ultra-séduisant.

Drew Hadley

11. Cette cuisine entièrement rénovée marie les styles pour s’inscrire dans notre époque tout en mettant en valeur les vestiges de l’ancienne propriété.