Ce baume ultra-hydratant répare les lèvres les plus gercées

Vous savez comment se nomment les deux plus grands ennemis de vos lèvres? Janvier et février. Comme nos lèvres ne sont pas capables de se défendre seules, on a pensé qu’on pouvait vous partager LE produit le plus efficace.

Si les lèvres se dessèchent si facilement, c’est qu’elles ne possèdent pas de film gras ni de mélanine, contrairement à la peau.

De plus, elles sont plus exposées que certaines parties du corps au froid, aux rayons UV et à la pollution. Souvent, les lèvres gercées sont le résultat d’un grand écart de température répété.

Vous pouvez, si vous voulez tester d’autres produits, mais celui-ci reste le meilleur beurre à lèvre sur le marché, à notre avis.

Le voici, le beurre à lèvre biotherm :

Vous le trouverez dans toutes les pharmacies au prix de 24$.

Gardez ce produit sur votre table de nuit et badigeonnez vos lèvres de ce baume hydratant tous les matins et soirs. Vous verrez que, très rapidement, vos lèvres retrouveront l’hydratation dont elles ont besoin.

Pour donner un coup de pouce supplémentaire à vos lèvres, il y a un protocole à suivre: