Concours de créativité lexicale: franciser des termes en anglais

Clavarder, gazouiller et saute-soucis : les nouvelles technologies, les nouveaux médias sociaux et les nouvelles modes sont nombreuses et faute de mots français, on est contraint d’utiliser l’anglais. Difficile pour l’Office de la langue française de garder le rythme. C’est sans doute pour cela qu’elle fait appel aux jeunes du secondaire pour trouver des néologismes.

C’est la deuxième année concours de créativité lexicale de la Francofête 2020. L’année dernière, les trois nouveaux mots intégrés dans Le grand dictionnaire terminologique grâce à l’imagination des jeunes étaient :

Instavidéaste pour streamer, Surréussir, pour overachieve et Saute-soucis, pour life hack. Ce sont Marie-Lou Dessureault et Emma Therrien, élèves du Collège Sainte-Anne de Lachine, qui ont trouvé ce dernier.

L’Office québécois de la langue française lance un appel à tous les élèves créatifs du secondaire au Québec et à leurs enseignants pour inventer de nouveaux mots qui contribueront à la vitalité de la langue française. Les enseignants ont jusqu’au 14 février pour soumettre les propositions de leur classe.

En plus de recevoir les honneurs, les trois classes gagnantes remporteront des prix d’une valeur totale de 5 100 $, dont 2 000 $ en chèques-cadeaux de l’Association des libraires du Québec. Les noms des personnes gagnantes seront dévoilés durant la Francofête, qui aura lieu du 16 au 29 mars 2020. Les termes à créer cette année dans le cadre du concours de créativité lexicale de la Francofête 2020 doivent permettre d’exprimer en français les concepts suivants: deplatforming, friendzone, do-it-yourself, aftermovie ou tout autre concept pour lequel il n’existe pas de terme équivalent en français.