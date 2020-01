Inspiration: 12 salles de bains de rêve

Une salle de bains qui a des allures de spa à domicile, le rêve! On a tous envie d'un cocon de détente où il fait bon se prélasser... Laissez-vous donc inspirer par ces 12 salles de bains pour recréer cette atmosphère de bien-être total au coeur de votre maison.

1. Une salle de bains dans un cube de verre pour profiter pleinement de la lumière naturelle.

André Rider

2. Des éléments contemporains judicieusement choisis agrémentent cette pièce d'inspiration classique.

Donna Griffith

3. Les couleurs claires, les lignes simples et l'emploi de matières naturelles comme la pierre calcaire créent une atmosphère paisible et indémodable.

Drew Hadley

4. Inhabituel dans une salle de bains, le buffet transformé en meuble-lavabo réchauffe l'ambiance de la pièce.

Mario Melillo

5. Les tissus d'une grande fraîcheur sont mis en valeur grâce à la toile de fond immaculée. Les touches d'or quant à elles magnifient le décor classique et ensoleillent la pièce.

André Rider

6. Des détails architecturaux traditionnels et des motifs discrets respectent le design patrimonial de la maison.

Ema Peter

7. Le mur de brique fait partie des attraits du passé remis à neuf lors de la rénovation de cette salle de bains à l'esprit éclectique.

Mario Melillo

8. Aménagé dans le prolongement de la chambre, un parfait refuge immaculé où il fait bon se détendre.

Drew Hadley

9. Le long rangement en bois clair apporte une touche nature à la pièce.

Bruno Petrozza

10. On rêve de faire les choses différemment? On installe le meuble-lavabo devant la fenêtre (et non devant le miroir) pour profiter pleinement de la vue.

Drew Hadley

11. Les accessoires raffinés accentuent la prestance du coin baignoire.

André Rider

12. Un duo éclectique: Le meuble-lavabo flottant, en bois récupéré, se marie parfaitement au comptoir en grès cérame à effet marbre.