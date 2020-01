La semaine de la poutine 2020

C’est la 8e Semaine de la Poutine qui commence demain. Plus de 55 restaurants participants à Montréal et plus de 250 à travers le Québec, et plus de 400 au Canada!

Pour chaque poutine vendue dans un restaurant participant, 1 $ ira à Anorexie et Boulimie Québec (ANEB), un organisme qui offre une aide gratuite, immédiate et spécialisée aux personnes ayant un trouble de l’alimentation et à leurs proches.

À Québec, La Semaine de la Poutine s’est plutôt associée à la Fondation Rêves d’Enfants qui travaille de concert avec les communautés partout au pays pour offrir aux enfants atteints d’une maladie qui menace leur vie la possibilité de réaliser leur plus grand rêve.